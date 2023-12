Gaat Huawei pogen om Europa via Frankrijk te heroveren?

Huawei was jarenlang op weg om de grootste smartphone fabrikant ter wereld te worden. Apple was al zo goed als voorbijgestreefd, en de Chinese tech-gigant had haar vizier op Samsung gericht. Totdat het bedrijf in opspraak kwam, terecht of niet, vanwege mogelijk te nauwe banden met de Chinese overheid. Die zou zowel de smartphones als de mobiele netwerk infrastructuur – waarmee Huawei een nog vele grotere speler was – van de fabrikan kunnen gebruiken om ons, het ‘Westen’ te bespioneren.

Als dit klopt, dan is het op z’n minst een bijzondere ontwikkeling. Zeker in het licht van alle ‘spionage’ aantijgingen en ellende die Huawei de afgelopen jaren over zich heen gestort heeft gekregen in het kielzog van een handelsoorlog en spanningen tussen de VS en China.

Hoe dan ook, volgens Reuters zou de bouw van de fabriek dus al in 2024 gaan starten, zonder dat daarbij een mogelijke opleverdatum – het moment dat de productie op gang komt – genoemd wordt. Als locatie heeft Huawei jaren geleden al gekozen voor een plaatsje in de buurt van Straatsburg. Een Franse ambtenaar zei tegenover Reuters dat de fabriek mogelijk in 2025 al geopend zou worden.

De plannen voor de bouw van een fabriek voor mobiele netwerk componenten in Frankrijk lagen er al in 2019. Die werden echter door de coronapandemie en het handelsverbod, waarover hieronder meer, gedwarsboomd. Nu, zo melden bronnen aan Reuters , zou Huawei die plannen weer uit de (ijs)kast gehaald hebben. Een bijzonder bericht, te meer omdat de fabriek met name 5G-netwerk componenten zou gaan produceren. Precies datgene waar veel Europese overheden jaren geleden al over besloten hebben dat providers daarvoor geen gebruik mogen maken van Huawei.

Huawei was goedkoper én beter

Dit gebeurde allemaal in de periode dat providers hun 5G-netwerken volop aan het bouwen en uitrollen waren. Daarbij was voor veel van die providers de keuze voor Huawei bijna een no-brainer. De Chinese fabrikant leverde superieure netwerktechnologie voor een prijs die fors lager lag dan die van de Westerse concurrentie.

Boze tongen beweerden destijds dat dit ook een factor zou zijn geweest bij de door de VS aangewakkerde ‘hetze’ tegen Huawei. Zoals gezegd, terecht of niet, voor Huawei betekende het zo ongeveer het einde van haar activiteiten, of toch in ieder geval een decimering daarvan, in Europa, de VS en andere delen van de westerse wereld.

Overigens opende Huawei enkele weken geleden haar eerste Europese Health Lab in Helsinki. Kortom, de fabrikant is zeker nooit helemaal weg geweest. We gaan zien of het Chinese bedrijf de komende jaren er in slaagt om (een deel) van de westerse markt te heroveren. Wellicht dat men zich richt op de 6G-ontwikkeling? Wordt ongetwijfeld vervolgd!