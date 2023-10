Huawei opent eerste Europese Health Lab in Helsinki

Huawei gaat de deuren openen van het eerste Health Lab in Europa. Dit ultramoderne laboratorium, gevestigd in Helsinki, Finland, is speciaal ontworpen als een toonaangevend platform voor onderzoek naar Huawei's gezondheids- en fitnessoplossingen. Daarnaast fungeert het als een open onderzoekscentrum dat bijdraagt aan technologisch onderzoek, detectie, standaardontwikkeling, R&D en de bevordering van innovatie in de sector.

Sportwetenschap en gezondheidsonderzoek

Het belang van dit Health Lab komt voort uit Huawei's erkenning van de groeiende vraag binnen de gezondheids- en fitnessmarkt. Huawei heeft zich toegewijd aan diepgaand onderzoek naar gezondheidsmonitoringalgoritmen, ondersteund door zijn draagbare technologie. Deze toewijding heeft geresulteerd in de oprichting van drie Huawei Health Labs over de hele wereld sinds 2016, met locaties in Xi'an en Songshan Lakes in China, en nu de nieuwste toevoeging in Helsinki, Finland.

Het Health Lab in Finland wordt bemand door een multidisciplinair wetenschappelijk team bestaande uit 6 PhD's en 20 experts in vijf belangrijke vakgebieden, verspreid over zeven EU-landen. Dit waarborgt dat elk aspect van sport- en gezondheidsonderzoek voldoet aan de hoogste wereldwijde standaarden.

Sportsimulatietestfaciliteiten van wereldklasse

Dit state-of-the-art lab beschikt over eersteklas sporttestfaciliteiten en is uitgerust met realistische sportomgevingen en -scenario's voor meer dan 20 sporten, evenals de mogelijkheid om meer dan 200 fysiologische en biomechanische indicatoren te volgen. Het lab herbergt ondermeer een tegenstroomzwembad, een skisimulator, een multifunctionele loopband en een open fitnessruimte met diverse cardiovasculaire trainingsapparatuur.

Een opmerkelijke eigenschap van het lab is het eigen tegenstroomzwembad, ontworpen volgens professionele normen, zodat zwemmers nauwkeurig kunnen worden beoordeeld op hun zwemprestaties. Omdat skiën nog steeds een van de populairste sporten in Europa is, heeft het lab een skisimulator met instelbare snelheid, helling en interactieve routes en stokken. De simulator is ook uitgerust met sensoren die de snelheid, positie, carvehoeken, krachten en prestatiegegevens van de gebruiker detecteren.

De multifunctionele loopband kan hardlopen, fietsen, rolstoelracen etc. testen, met snelheden die instelbaar zijn tot 50 km/u. De loopband kan zelfs GPX-gegevens van GPS-apparaten importeren om echte terreinen en routes te simuleren, zodat deelnemers levensechte scenario's krijgen die hun hardloop-/fietsvaardigheden nauwkeuriger op de proef stellen. De camera registreert vervolgens hun prestaties op wetenschappelijke wijze en geeft onmiddellijk feedback om hun techniek in realtime te verbeteren.