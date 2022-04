Huawei opent eerste Experience Store van Nederland in Amsterdam

Op zaterdag 23 april opent Huawei zijn eerste Experience Store in Nederland, aan de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam. In dit nieuwe retailconcept kunnen liefhebbers van nieuwe technologieën en elektronische consumentenproducten, zoals smartwatches, laptops, oordopjes, luidsprekers, tablets, smartphones en nog veel meer, hun hart ophalen.

Verschillende belevingszones

Deze Experience Store is voor bezoekers de ideale plek om de nieuwste producten te ontdekken, maar laat vooral ook zien hoe het assortiment Huawei-producten met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken binnen het digitale ecosysteem. Via de categorieën “Smart Home”, “Smart Office”, “Fitness & Health”, “Audio” en “Gaming” ervaren winkelbezoekers voorbeelden van deze belevingszones. Een lichte en overzichtelijk ingerichte ruimte versterkt het winkelplezier.