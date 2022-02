​Huawei werkt met Gentle Monster aan nieuwe slimme zonnebril

Huawei komt in de tweede helft van 2022 met een nieuwe slimme zonnebril, in samenwerking met het merk Gentle Monster. Dat zegt Huawei countrymanager Carlos Wubilin in een interview met ons.



Virtual Reality-bril Huawei

Hij kan nog geen details geven, maar er komt een nieuwe slimme bril aan van Huawei in de de tweede helft van 2022. Het Chinese merk is de laatste tijd wat minder aanwezig in het smartphonesegment, maar komt met des te meer overige gadgets op de proppen. Zo lanceerde het recentelijk de nieuwe Huawei Watch GT 3 en Huawei GT Runner en de FreeBuds Lipstick oordopjes werden recentelijk aangekondigd.



Er is ook al zo’n anderhalf jaar het plan om een fysieke winkel te openen in Nederland, maar na veel uitstel door het coronavirus komt die er toch. Carlos: “We zijn twee maanden met de verbouwing bezig geweest en we plannen nu de opening. We wilden eigenlijk in januari open, maar door de maatregelen is dat naar februari verplaatst.” Daarnaast heeft Huawei een online winkel, waardoor je direct bij het merk gadgets kunt kopen.

In die online winkel is er vooral veel aandacht voor de wearables, zegt Carlos. “Je ziet dat onze GT-serie het meest populair is.” De smartwatch-serie zal vooral populair zijn bij mensen die niet steeds hun smartwatch af en om willen doen voor opladen: hij heeft een accuduur van twee weken, wat we niet vaak zien in smartwatches.