​Huawei komt met nieuwe smartwatches: GT3 en GT Runner

Huawei kondigt twee nieuwe smartwatches aan. Het gaat om de Watch GT3, de opvolger in de bestaande GT-lijn, maar ook de GT Runner, een op hardlopers toegespitst horloge dat de concurrentie aangaat met Garmin en Polar. Wederom is het de batterijduur van de GT3 die hoge ogen gooit: je kunt hiermee wel twee weken voort.

Huawei Watch GT3

Huawei maakt al jaren smartwatches en normaliter blijft het vooral bij de GT’s, maar nu is er dus een speciaal hardloophorloge aangekondigd. Daarover later meer, want eerst duiken we in de Huawei Watch GT3. Deze komt in een 46mm- en een 42mm-versie, zodat je ook met een wat dunnere pols een smartwatch kunt dragen van de Chinese leverancier.

Sowieso zijn ze wat minder bonkig dan we gewend zijn van Huawei en dat is een grote plus in zowel design als draagcomfort. De 46mm-variant heeft een AMOLED-scherm van 1,43 inch en de 42mm-versie heeft een 1,32 inch AMOLED-scherm. Wel is de batterijduur van de 42mm-versie aanzienlijk lager: hiervoor staat bij normaal gebruikt een accuduur van 7 dagen.