‘Huawei omzeilt handelsboycot’

Huawei heeft al zes jaar te dealen met een handelsboycot vanuit ‘het Westen’, en dan met name aangejaagd door de VS. Daardoor kan de Chinese tech-gigant nauwelijks nog zaken doen in ons deel van de wereld. Uiteraard zitten ze niet stil bij Huawei. In het begin bedacht Huawei nog omwegen via andere merken van de fabrikant. Maar intussen hebben ze ook andere manieren gevonden om de boycot te omzeilen. Tenminste, als we de berichtgeving van Reuters, uiteraard gevoed door anonieme bronnen, mogen geloven.

Huawei chips voor bewakingscamera’s

Volgens deze anonieme bronnen zou Huawei, via HiSilicon – de chip ontwikkelaar en producent van het bedrijf – al enkele maanden chips voor beveiligingscamera’s naar het Westen exporteren en zo het handelsboycot omzeilen. Zoals gezegd, de informatie die Reuters heeft is afkomstig van een drietal bronnen die verder anoniem wensen te blijven.

Als de informatie klopt, dan is het natuurlijk extra saillant dat Huawei chips voor bewakingscamera’s aan Westerse landen en bedrijven levert. Ik bedoel, een van de redenen voor de handelsboycot was immers het voorkomen dat Huawei – dat volgens sommige veiligheidsdiensten (samen)werkt (met) voor de Chinese overheid – via hun technologie spionagewegen opent en exploiteert.