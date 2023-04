Huawei worstelt verder

We weten het inmiddels wel. Huawei, tot zes jaar geleden nog hard op weg naar wereldmarktleiderschap, zowel als leverancier van telecom infrastructuur als smartphones, heeft moeten buigen voor de Westerse sancties. Sindsdien probeert de Chinese telecom gigant zichzelf opnieuw uit te vinden en heeft het zich vrijwel volledig teruggetrokken op de eigen en voornamelijk Aziatische markt. Daarnaast hoopt Huawei ook nog altijd een ommekeer teweeg te brengen zodat het ook hier – in het Westen – weer in gratie aangenomen wordt. 2022 was, net als 2021, opnieuw niet het jaar dat dit gebeurde. En dus worstelt Huawei verder, maar van bovenkomen is nog nauwelijks sprake.

Omzetdaling lijkt te stagneren, maar…

In 2022 zag de Chinese fabrikant de omzet weliswaar iets stijgen, maar de winst kelderde als nooit tevoren. De omzet kwam uit op iets meer dan 642 miljard Yuan. Een jaar eerder was dat 634 miljard. Dat is een stijging van minder dan 1 procent en eigenlijk dus verwaarloosbaar. Het beste nieuws is misschien dat de daling in ieder geval stagneert. Ter vergelijk, tussen 2020 en 2021 daalde de omzet met meer dan 30 procent.

Maar on nu te zeggen dat de crisis bij Huawei voorbij is? Mwah… Toch is dat precies wat CFO Meng Wanzhou tijdens de presentatie van de resultaten vertelde. "2022 is het jaar waarin we onszelf uit de crisismodus hebben gehaald. We gaan weer normaal zakendoen.”

…de winst verdampt in een razend tempo

Dat normaal zakendoen heeft in 2022 nog niet tot nieuwe succesverhalen geleid. Sterker nog, Huawei boekte vorig jaar een winst van bijna 36 miljard yuan (ongeveer 5 miljard euro). Dat was ruim twee derde (70%) lager dan het jaar daarvoor.

Nu moet wel gezegd worden dat de winst in 2021 erg geholpen werd door de verkoop van Honor. Maar ook zonder de inkomsten uit die verkoop boekte Huawei nog altijd bijna de helft minder winst (44%).