Huawei opnieuw in de schijnwerpers na lancering Mate 60 en Mate 60 Pro

Het Chinese Huawei staat weer in de schijnwerpers met de aankondiging van een aantal nieuwe smartphones die de concurrentie met Apple moeten aangaan. Eind augustus werden de Mate 60 en Mate 60 Pro al onthuld en sinds vorige week kwamen daar nog eens de Mate X5, een nieuwe versie van de vouwbare telefoon van Huawei, en de Mate 60 Pro+ bij.

De Mate 60 moet gaan concurreren met de iPhone 14 van Apple in China en wordt waarschijnlijk voor nagenoeg dezelfde prijs (850 euro) op de markt gebracht. In de advertentiecampagne ligt de focus vooral op de inzet van satellietcommunicatie waarmee gebruikers gesprekken kunnen voeren, of berichten kunnen sturen, op locaties waar geen mobiel bereik of internet aanwezig is.

Nieuwe Kirin 9000s chip

Hoewel er geen details over de chips bekendgemaakt zijn, heeft TechInsights vastgesteld dat de toekomstige Mate series worden aangedreven door de nieuwe Kirin 9000s chip. Deze wordt in China gemaakt door Semiconductor Manufacturing International Corp, beter bekend als SMIC. Met deze chip in combinatie met de aanwezige verdere hardware en software zou de Mate 60 in staat zijn tot download-snelheden die 5G-smartphones overtreffen. Het bedrijf meldt ook dat de Mate 60 Pro meer in China vervaardigde chipcomponenten bevat dan eerdere modellen.

De lancering van Huawei Mate series komt enkele dagen voordat Apple naar alle verwachting zijn nieuwe iPhone 15 op 12 september zal lanceren

Impact groot voor Huawei en betrokken bedrijven

De aandelen van Chinese leveranciers die mogelijk betrokken zijn bij de productie van de de nieuwe Mate stijgen op dit moment op basis van speculatie. De aandelen van Dongguan Chitwing Technology Co. Ltd, dat mallen maakt, bijvoorbeeld, stegen in de dagen na de lancering van Huawei met een dagelijkse opwaartse limiet van 10 procent. Het bedrijf reageerde niet op een verzoek om commentaar van Reuters.

Huawei was ooit 's werelds grootste smartphonemaker qua verkoop, maar zag zijn marktaandeel dalen nadat de Verenigde Staten de toegang tot chipfabricage-tools hadden beperkt die essentieel zijn voor het produceren van meer geavanceerde smartphone modellen. Hierdoor kon Huawei alleen nog maar een beperkt aantal van de 5G-modellen verkopen met reeds opgeslagen chips. Analisten voorspellen dat de Mate 60 mogelijk de comeback van Huawei als concurrent voor de markt kan betekenen.