5 geruchten over iPhone 15 die waarschijnlijk kloppen

We zitten volop in de zomervakantie en dan ben je er waarschijnlijk totaal niet mee bezig, maar het duurt waarschijnlijk nog maar vijf, zes weken voordat we de nieuwe iPhone zien. Apple toont traditioneel gezien zijn nieuwe iPhone altijd in september en hoewel er nog geen datum bekend is, gonst het van de geruchten. Dit zijn vijf geruchten over iPhone 15 die waarschijnlijk kloppen. Maar: zeker is het natuurlijk pas wanneer Apple-CEO Tim Cook het toestel onthult.

NEW: Apple readies the iPhone 15 Pro as a major step towards its dream phone, with 1.5mm ultra-thin bezels, USB-C, titanium band, major camera upgrades, softer corners, new chips, a customizable side button and more. https://t.co/mFZbdRLWr5

1. iPhone 15 Pro heeft een titanium behuizing



Zowel voor Samsungs nieuwe vlaggenschip als voor die van Apple geldt dat de kans groot wordt geacht dat de behuizing niet van aluminium of plastic is, maar van titanium. Titanium is enorm sterk, laat zich niet snel van de wijs brengen door invloeden van buitenaf en ziet er ook nog eens mooi uit. Het wordt niet voor niets gebruikt voor protheses en gereedschappen voor in zee: het is een heel veilig metaal. Lichtgewicht en ijzersterk, dus als iPhone 15 Pro dat als ‘schil’ heeft, dan vinden we dat helemaal niet erg.

2. iPhone 15 wordt geleverd met een USB-C-poort

Apple houdt ervan om uniek te zijn en zweerde dan ook bij zijn lightningpoort. Dit is een Apple-eigen poort waarmee je je smartphone kunt opladen. Hoewel het lang zijn hakken in het zand heeft gezet, is er een iPad die van een USB-C-poort is voorzien in plaats van een lightningpoort. De EU heeft vanaf december 2024 de regel dat alle gadgets van een USB-C-poort moeten worden voorzien en we achten de kans dat iPhone 15 daar alvast aan meedoet, zeer groot. Hoewel Apple bij nieuwe regels (of gerechtelijke uitspraken) altijd liever tot het allerlaatste moment wacht om eraan te voldoen, heeft iPhone 15 waarschijnlijk ‘al’ een USB-C-poort waardoor je makkelijker de oplader van iemand anders kunt lenen.