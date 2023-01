Wat we tot nu toe weten over iPhone 15

Een nieuw jaar, een nieuwe iPhone, toch? Hoewel er zo langzamerhand duidelijk wordt dat er dit jaar geen iPhone SE aankomt, staat er natuurlijk wel een nieuwe line-up aan vlaggenschip-iPhones op het programma”iPhone 15. Apple houdt traditiegetrouw de lippen stijf op elkaar, maar er klinken altijd wel geruchten over ‘the next big thing’ van het bedrijf. Dit is wat we tot nu toe denken te weten over iPhone 15. Geen feiten, maar geruchten dus. En die kunnen vrij hardnekkig zijn.

De nieuwe iPhone 15 De nieuwe iPhone verschijnt waarschijnlijk weer in viervoud: iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Max en iPhone 15 Pro Max. Er wordt echter beweerd dat er misschien ook een iPhone 15 Plus of iPhone 15 Ultra aan zou komen, al zal dat niet een ander toestel zijn, maar waarschijnlijk alleen een ander naampje voor wat we eerder kenden als de Max.

Geen knoppen Eén van de meest hardnekkige geruchten is dat er iPhone 15-toestellen komen zonder knoppen. Hierdoor ben je volledig afhankelijk van het aanraakscherm om het toestel in volume aan te passen of aan of uit te zetten. Het is iets waarvan veel mensen denken dat mensen het liever niet willen: wat is er mis met een fysieke knop? Maar designtechnisch zou een toestel zonder knoppen natuurlijk wel heel mooi zijn, en praktisch: de water- en stofdichtheid gaat er zonder knoppen flink op vooruit. TouchID komt terug Apple is sinds 2017 wat minder fanatiek met TouchID, omdat het liever heeft dat mensen het veiligere FaceID gebruiken. De verwachting is dat er een TouchID in het scherm wordt geplaatst bij de nieuwe iPhone. Het is alleen de vraag in hoeverre die verwachting uitkomt. Apple zou namelijk ook aan een frontcamera werken die onder het scherm zit, met een FaceID-sensor erbij. In dat geval zou de comeback van TouchID al wat minder aannemelijk zijn.

De grootte van iPhone 15 De nieuwe smartphone uit Amerika zou een 6,1 inch scherm hebben voor de gewone en de Pro-variant. De twee duurdere toestellen zouden schermen rocken van 6,7 inch. iOS 17 Het nieuwe toestel zou draaien op besturingssysteem iOS 17. Hierover is op dit moment nog niets bekend. De chip Gaat Apple in dit nieuwe toestel voor de bestaande A16-chip, of wordt er toch voor A17 gekozen? We weten niet waar Apple nu aan werkt, maar het zal ons niets verbazen als het met een gloednieuwe A17-processor komt om iPhone 15 nog soepeler en beter te maken. Opladen via USB-C iPad heeft al USB-C, maar hoe zit dat met de iPhone? Zeker nu de Europese Unie heeft besloten dat telefoons standaard USB-C moeten hebben, is de verwachting dat Apple met iPhone 15 afscheid neemt van de lightning-kabel en ‘kiest’ voor USB-C. Het is zelf altijd nogal negatief over USB-C omdat het denkt dat dit innovatie in de weg staat, maar tegelijkertijd betekent USB-C dat de planeet iets minder hoeft over te lopen van de oplaadkabels. En de planeet, die heeft Apple ook hoog in het vaandel, toch? Het kan echter zijn dat Apple helemaal kiest voor volledig draadloos opladen. Dat zou wel mooi passen in het plan om een knoploze iPhone te maken en ziet er waarschijnlijk hyperfuturistisch uit.

Releasedatum iPhone 15 We verwachten het toestel nog lang niet. Apple reserveert altijd een dag begin september om zijn nieuwe vlaggenschip aan te kondigen en dat zal dit jaar waarschijnlijk niet anders zijn. Normaliter was het vaak een dinsdag, maar in 2022 kondigde Apple vanalles aan op een woensdag, dus steevast uitgaan van 5 of 12 september, dat doen we nog niet. Fotografie: de 12MP periscopische lens De verwachting is dat iPhone 15 een 12 megapixel periscopische lens krijgt en 5-5x optische zoom, al zijn er ook mensen die beweren dat die periscopische lens gaat zorgen voor een 10x optische zoom. Aan de voorzijde wordt een selfiecamera verwacht met nog een selfiecamera ernaast voor meer diepte. Wat kost de nieuwe iPhone? Het is gissen. De wereld is veel duurder geworden en dat zal ook Apple merken. De verwachting is dat iPhone 15 verkrijgbaar is voor 1.000 euro en de luxere uitvoeringen voor 1.200, 1.350 en 1.500, of ergens nabij die bedragen. We weten echter nog helemaal niets, dus dit is puur een inschatting die is geïnspireerd door de prijzen van iPhone 14 (die een week geleden 3 euro goedkoper is geworden: 3 euro…) en een beetje extra. Het is nog maar afwachten welke van deze geruchten (of zeer innovatieve concepten uit tweets in dit artikel) kloppen, maar dat er bepaalde geruchten in de iPhone 15 worden bewaarheid, dat lijkt ons evident. We wachten het af en houden tot september natuurlijk goed in de gaten wat er op iPhone-gebied gebeurt.