iPhone met periscopische zoom camera komt pas in 2023

Over een paar maanden zal de volgende generatie van de iPhone het daglicht zien. Zoveel is na vijftien jaar van iPhone introducties wel zeker. Een andere zekerheid is de stroom van geruchten die in de maanden voorafgaand aan een nieuwe iPhone verschijnen. De meesten daarvan zijn uit de lucht gegrepen, maar er zijn ook een aantal Apple kenners – insiders – die inmiddels een aardige track-record opgebouwd hebben.

Periscopische telelens camera vanaf 2023

Analist Ming-Chi Kuo behoort zeker tot die groep. Hij heeft nu geroepen dat de periscopische camera waarover al een tijdje gespeculeerd wordt, voorbehouden zal zijn aan de duurste iPhone 15 variant, de Pro Max. Uhm, inderdaad, de iPhone 15, die pas op de ‘rol staat’ voor een introductie in 2023.

Dat stelt Kuo in zijn meest recente publicatie over de verwachte specs van de volgende generatie van de iPhone. Pas in 2024, met de komst van de iPhone 16, zal de periscopische telelens camera ook in de ‘standaard’ Pro versie van de iPhone ingebouwd worden.

Volgens Kuo krijgt de periscopische telelens camera een 1/3’’ f/2.8 sensor met 12 megapixel en 5 of 6 keer optische zoom.