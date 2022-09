iPhone 15 geruchtenstroom alweer aardig op gang

Het is niet voor het eerst dat geruchten over een volgende iPhone al losbarsten nog voordat het nieuwste model goed en wel in de winkels ligt. Sterker nog, de eerste iPhone 15 geruchten dateren alweer van een tijdje geleden. Dit weekend, vlak na de winkellancering van de iPhone 14, is de geruchtenstroom voor de volgende slimme phone van Apple – die dus in september 2023 het daglicht gaat zien – alweer aangewakkerd.

Dynamic Island op alle iPhone 15 modellen?

Het meest recente gerucht is afkomstig van supply-chain analist Ross Young. Hij beweert in en tweet dat het zogenoemde ‘Dynamic Island’ vanaf de iPhone 15 op alle modellen van de smartphone beschikbaar komt. Voor wie het gemist heeft, het ‘Dynamic Island’ is het ‘in-dysplay display’ dat Apple ter vervanging van de inkeping (notch) heeft geïntroduceerd in de duurdere modellen van de iPhone 14; de Pro en Pro Max.