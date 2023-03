Drie redenen waarom elke telefoon een Dynamic Island nodig heeft

Apple introduceerde met de iPhone 14 Pro het Dynamic Island. Geen statische balk meer met icoontjes en meldingen, maar een veel dynamischer hulpje om de veelheid aan notificaties wat meer sturing te geven.

Dynamic Island Het is een slimme uitvinding en veel Android-gebruikers waren dan ook best een beetje jaloers op iPhone-gebruikers. Tot nu, want Realme introduceert nu ook een soortgelijk eiland op zijn nieuwe toestel Realme C55, genaamd de Mini Capsule. Dit is waarom wij vinden dat alle telefoonmakers dat zouden moeten doen.

Je kunt live activiteiten bekijken Even kijken hoe lang je timer er nog over doet, of welk nummer er afspeelt in Spotify: je kunt het kwijt in het Dynamic Island. Er passen twee van die live activiteiten naast elkaar en je kunt hier onder andere terecht voor telefoonoproepen, audio-apps zoals Tidal en Storytel, de kookwekker en Apple Kaarten. Maar ook apps van derden, zoals hoe ver je Thuisbezorgd-bezorger is of je Tinder-gesprekken zijn een optie om weer te geven via die live activiteiten. Dat scheelt je weer een hele app openen en het is bovendien lekker snel bekeken.

Je ziet meldingen veel efficiënter Meldingen op je telefoon zijn er om je te helpen, maar soms zijn ze heel irritant. Dankzij het Dynamic Island worden meldingen net even anders weergegeven, waardoor ze minder storend zijn. Denk aan meldingen over opladen, oordopjes verbinden, de stille modus aanzetten en je hotspot. Dat er bovendien ook nog een Pong-spelletje inzit, maakt het dynamische eiland helemaal af.

Het ziet er modern uit Zo’n dynamisch eiland dat allerlei kanten op beweegt: het ziet er modern uit. Het Dynamic Island is een ovaal: het biedt plaats voor de selfiecamera en voor FaceID. Eromheen volgt dan een soort menu waarin je meldingen kunt zien, maar je kunt deze dus allerlei kanten op slepen om verschillende mogelijkheden tot je beschikking te krijgen. Dat is het dynamische gedeelte van het eiland en ziet er heel modern uit. Mocht je een Android-toestel hebben en toch wel heel graag een dynamisch eiland willen hebben, dan kun je je ei kwijt in de app DynamicSpot, die je kunt vinden in de Google Play Store. In deze app kun je het Dynamic Island helemaal instellen op jouw telefoon (immers heeft elke telefoon weer net een wat andere selfiecamera). Maar, het is natuurlijk nog beter als zoiets wordt ingebakken in Android zelf, zoals we ook ooit die notch-mogelijkheden naar Android hebben zien komen toen Apple dit introduceerde.