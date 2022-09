​Het Dynamic Island van Apple komt ook naar Android

Apple heeft het niet zelf gemaakt, maar er is een mogelijkheid om op je Android-telefoon ook zo’n tof Dynamic Island te krijgen. Het ‘dynamische eiland’ heeft de show gestolen tijdens de iPhone 14-aankondiging en sommige Android-gebruikers waren jaloers. Nu is er een oplossing.

Dynamic Island

Apple was er laat mee, het laten verdwijnen van de notch. Hoewel veel mensen geneigd zijn om alsnog te denken dat het een notch is, is het toch echt een notchloos apparaat. Het Dynamic Island is echter heel tof: je kunt er meldingen in zien van apps en deze ook meteen openen. Het ziet er gaaf uit en hoewel Apple extreem laat is met zijn notchloze telefoon, is de oplossing die het heeft bedacht wel weer zo mooi dat concurrenten het spontaan willen na-apen.

Xiaomi en Realme hebben het er zelfs al over gehad om een eigen Dynamic Island te ontwikkelen, maar een bepaalde appmaker is ze voor. In de Play Store van Google prijkt namelijk nu een nieuwe app die dat probleem al oplost. Het heet DynamicSpot en je kunt er een soort Dynamic Island mee maken op je Android-telefoon. Overigens zullen Xiaomi en Realme waarschijnlijk alsnog die oplossing zelf ook maken, met mogelijk wat betere integraties.