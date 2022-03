Waaghalzen op Instagram: deze beroemde selfie-makers durven wel

Een selfie maken is voor sommige mensen al spannend als er andere mensen omheen staan, maar de waaghalzen die extreme selfies maken en daarmee beroemd worden op Instagram, die trekken zich daar niets van aan. Ook bij grote hoogtes, gevaarlijke dieren en afgronden trekken zij hun schouders op, en dat geeft geweldige resultaten. Steve Robinson Het wordt niet veel gedurfder dan jezelf de ruimte in laten lanceren, laat staan dat je dan ook nog even in je astronautenpak je ruimtevaartuig uitstapt om onder de Discovery even iets te fiksen. Steve Robinson deed het. Hij maakte deze jaloersmakende selfie op 3 augustus 2008. Wat een plaatje!

Angela Nikolau Ze noemt zichzelf extreme model en maakt daarnaast schilderijen, maar haar selfies weten toch wel de show te stelen. Ze zijn zo gedurfd, dat je bijna zou denken dat ze met een beetje hulp van een green screen zijn gemaakt. De video’s lijken iets anders te bewijzen:

Ivan Beerkus De vriend van Angela is minstens net zo gestoord als het gaat om griezelige foto’s, want samen maken ze foto’s vanuit allerlei hoge gebouwen in onder andere China.

Mustang Wanted Eén van de bekendste extreme selfiemakers, dat is Mustang Wanted. Hij zal met zijn populariteit ongetwijfeld al een Mustang hebben gekocht, maar hij gaat vrolijk verder met het maken van selfies waarvan je spontaan hoogtevrees krijgt.

Matthias Giraud Hij brengt de extreme sports in de extreme selfies, want deze man mag dan niet op de hoge gebouwen kruipen waar de bovenstaande enthousiastelingen zich mee bezig houden, maar hij gaat met een gerust hart kilometers hoog om extreem te gaan off-piste skiën. Tussen de rotsen. Letterlijk: tussen de rotsen.

Christian Pondella Net als Matthias is Christian ook een waaghals als het gaat om extreme sporten. Hij is zelfs ‘adventure sports photographer’, waardoor hij aan de lopende band geweldige selfiemogelijkheden heeft. Die grijpt hij ook regelmatig aan, bijvoorbeeld wanneer hij lekker met zijn vrienden uit een helikopter hangt.

Lee Thomson Zonder dat hij het wist, of wilde, werd zelfs Jezus onderworpen aan de trend van selfies. Flashpack is op het gigantische beeld van Christus de Verlosser in Brazilië geklommen en staat daar breed lachend een selfie te maken. Hij is zeker niet de enige die het deed, maar wel de enige die beweert dat Jezus nu aan de selfie-revolutie deelneemt. Wow.

Don’t try this at home De extreme selfies heten niet voor iets ‘extreem’: ze komen met de nodige risico’s. Het komt dan ook wel eens voor dat iemand die een risicovolle selfie probeert te maken, dat niet kan navertellen. Probeer het liever niet thuis, of op de Euromast of als er net een trein over het spoor gedenderd komt: maar geniet vooral van waaghalzen zoals hierboven. En hieronder ;)