​Notch-tijdperk voorbij op iPhone 14 Pro (Max)

Sinds de lancering van de iPhone X in 2017, is de notch niet meer weg te denken op toestellen van Apple. Maar, dit is verleden tijd: de inkeping in het scherm maakt op de iPhone 14 Pro en Pro Max namelijk plaats voor een Dynamic Island. Dit is een ovale selfiecamera, die kleiner is dan de notch én van vorm kan veranderen. De nieuwste toestellen hebben hierdoor meer scherm. Wat je allemaal kan verwachten, vertellen we je in dit artikel.

Wat kan het Dynamic Island precies?

Lange tijd gingen er geruchten rond over het volledig verdwijnen van de notch op de iPhone 14 en het toevoegen van een punch-hole display. Deze geruchten blijken gedeeltelijk waar: Apple heeft op de Pro-modellen gekozen voor een uniek Dynamic Island op de plek van de notch. Hoewel je hierbij nog steeds een (weliswaar kleinere) zwarte balk ziet, heeft deze wel verschillende functies gekregen.

Zoals de naam al verklapt, is het balkje namelijk dynamisch. Hij verandert automatisch van vorm bij verschillende apps, notificaties en berichtgevingen. Word je bijvoorbeeld gebeld? Dan wordt het balkje groter en zie je wie jou probeert te bereiken. Ook wanneer je muziek luistert of bestanden deelt via AirDrop, zie je dit terug op het eiland.

Op de iPhone 14 en iPhone 14 Plus is qua vormgeving minder verandering te zien ten opzichte van het vorige model: deze toestellen hebben wel nog een notch in het scherm.

Nieuwe kleuren beschikbaar voor iPhone 14

Niet alleen is de notch weg, ook zijn de iPhone Pro en Pro Max verkrijgbaar in een nieuwe kleur: dieppaars. Deze kleur zagen we nog nooit terug op een iPhone. Er wordt dan ook verwacht dat toestellen in deze trendkleur erg populair zal worden. De iPhone 14 Plus koop je ook in nieuwe kleurtjes, namelijk lila en lichtblauw. Zo zit er altijd wel eentje tussen die bij jou past!

Sterke en luxe behuizing

Net zoals de voorganger, zijn de iPhone 14 Pro-modellen ontworpen om lang mee te gaan. Door het Ceramic Shield is de display supersterk. Daarbij is de behuizing gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal.Deze eigenschappen geven de toestellen ook nog eens een luxe en strakke uitstraling. De iPhone 14 en iPhone 14 Pro bestaan uit sterk en hoogwaardig aluminium en hebben ook een Ceramic Shield.

Alle modellen uit de iPhone 14-serie kunnen daarbij wel tegen een spatje water: ze zijn spat-, water- en stofbestendig. Doordat de smartphones voldoen aan de IP68 bestendigheidsnorm, kunnen ze tot 30 minuten lang onder water blijven op een diepte van 6 meter voordat het water binnen kan dringen.