Huawei biedt oplossingen om duurzamer en efficiënter te kunnen gaan werken

Door stijgende energieprijzen en een toename van het dataverkeer kan het haast niet anders dat uiteindelijk ook de consument hiervoor moet gaan meebetalen. Daarnaast streven telecombedrijven ernaar om steeds duurzamer te kunnen gaan werken. De grote vraag is of het gebruik van telecomnetwerken niet een stuk efficiënter kan worden verdeeld.

Wat Huawei betreft, meer dan waarschijnlijk de grootste en belangrijkste leverancier van telecomapparatuur, is dat al langer geen vraag meer. Het bedrijf is er zelfs van overtuigd dat het duurzame telecomnetwerken kan creëren die streven naar wat zij omschrijven als 'zero bit, zero watt'. Met deze nieuwe technologie wil Huawei de uitdagingen die telecombedrijven hebben om ondanks het alsmaar stijgend dataverkeer en energieprijzen die maar omhoog blijven gaan toch duurzamer te kunnen gaan werken.

Energie besparing door het uitschakelen van ongebruikte services

Het Chinese hightechbedrijf streeft naar maximale energiebesparing in netwerken. Dit betekent o.a. het uitschakelen van ongebruikte services, het zo efficiënt mogelijk gebruik maken van het spectrum en het verminderen van de zendkracht zonder dat dit een negatieve invloed heeft op de gebruikerservaring. Ook wil Huawei gebruik maken van intelligente algoritmen om energiebesparing en netwerkprestaties meer in balans te brengen.

Zo zou er veel energie te besparen zijn door het vereenvoudigen van netwerk operaties en het combineren van functies op basis van de locatie.

iPowerStar, 'zero bit ,zero watt', de telecomindustrie is aan zet

Huawei heeft een nieuwe oplossing genaamd iPowerStar ontwikkeld. Deze is gebaseerd op Intelligent RAN-architectuur, waarmee operators hun energieverbruik kunnen verminderen. Deze RAN (Radio Access Network) architectuur bestaande uit o.a. zendmasten, basisstations en andere apparatuur wordt gebruikt voor de draadloze verbinding tussen mobiele apparaten en het netwerk waardoor je als gebruiker kunt bellen, berichten versturen en gebruik kunt maken van mobiele datadiensten. Bedenk daarbij dat ook de automotive industrie steeds meer gebruik maakt van online telecomdiensten.

Het uiteindelijke doel van Huawei is om een netwerk te creëren dat 'zero bit, zero watt' kan leveren. Het bedrijf gelooft dat er in de toekomst nog meer innovatieve oplossingen zullen worden ontwikkeld.

Om dit wereldwijd te kunnen verwezenlijken heeft Huawei eind vorig jaar al tijdens het Global Mobile Broadband Forum (MBBF) in Thailand, een oproep gedaan aan de telecomsector om een nieuwe architectuur te omarmen die verschillende lagen van netwerk autonomie en samenwerking mogelijk maakt. Uiteindelijk is de gehele telecomindustrie nu aan zet om te voorkomen dat netwerken overbelast raken en de prijzen straks door het dak gaan, nog los van het feit dat het ook allemaal duurzamer zal moeten.