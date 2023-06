Apple kan merknaam Vision Pro in China niet gebruiken

Vorige week onthulde Apple haar eerste VR-bril, de Vision Pro. Het duurt nog even voordat die in de winkels ligt, maar in China zal Apple hoogstwaarschijnlijk een andere naam voor de bril moeten bedenken. Het feit wil namelijk dat Huawei de naam Vision Pro al in 2019 heeft geclaimd in haar eigen land. In 2021 werd die claim door het Chinese merkenregister definitief aan Huawei toegewezen, zo werd opgemerkt door MyDrivers.

Huawei heeft de naam Vision Pro in China beschermd

Huawei gebruikt de Vision merknaam voor verschillende producten, zoals smartphones en tv’s. De naam Vision Pro is tot eind november 2031 beschermd en exclusief eigendom van Huawei. Of Apple van plan is met Huawei te gaan onderhandelen over het gebruik van die merknaam, is niet bekend. Maar, gezien de spanningen tussen de Amerikaanse en Chinese overheden en bedrijven – vooral gevoed door de al jaren woedende handelsruzie en boycot van Chinese producten in de VS (en veel westerse landen) – lijkt de kans klein dat twee tech-giganten daar uit zouden komen.

Eerst maar eens afwachten of Apple van plan haar VR-bril uiteindelijk ook in China op de markt te brengen. De meest voor de hand liggende optie is dat Apple dan een andere naam kiest, maar dat is niet bepaald een strategie die de Amerikaanse fabrikant prefereert. Ze zouden natuurlijk ook ervoor kunnen kiezen om de naam Vision Pro te handhaven, en dan maar te kijken of een eventuele arbitragezaak goed uitpakt. En VR-bril is immers een totaal ander product dan een tv of smartphone. Het feit dat het beiden elektronische gadgets zijn, is wel een risico voor de kansen van Apple.