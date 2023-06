Apple WWDC 2023: alle grote aankondigingen op een rij

Apple heeft in een nogal lange, uitvoerige WWDC-presentatie heel veel aankondigingen gedaan, waarvan het paradepaardje natuurlijk die VR-bril is van 3.499 dollar, met scherm aan de voorkant om ‘ogen’ op te projecteren. Daarnaast liep gamelegende Hideo Kojima nog de presentatie binnen en was er ook iets met Disney. En de ‘gewone’ Apple-gadgets natuurlijk. Kortom, het was een dolle boel. Om je enigszins te gidsen in alle aankondigingen, staan we stil bij alle grote aankondigingen die Apple deed.



Apple Vision Pro

De zeer gelikt uitziende skibril-achtige mixed reality-bril van Apple is bij ons al vaker ter sprake gekomen en menig gerucht lijkt te kloppen. Het apparaat heet Apple Vision Pro, hij kan twee uur doen op zijn batterij en de ogen van de drager van de VR-bril worden getoond op het voorscherm, zodat je er -als het goed is- iets minder afgesloten en gek uitziet als je de VR-bril op hebt. We moeten echter nog even in de praktijk zien hoe dat eruitziet. Je kunt het apparaat aansturen met je stem, je handen en je ogen (camera’s kijken voortdurend naar je ogen om dat mogelijk te maken). Er zijn echter ook mogelijkheden met het Magic Keyboard en Magic Trackpad en de Mac om de headset te gebruiken.