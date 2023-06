Dit verwachten we van Apple WWDC 2023 op 5 juni

Apples jaarlijkse, grote ontwikkelaarsconferentie komt er weer aan en dat betekent: aankondigingen van nieuwe tech. We zitten al in de startblokken, maar wat verwachten we eigenlijk dat Apple zoal zal aankondigen.

WWDC 2023 De WWDC, zoals de conferentie heet (Worldwide Developers Conference), is vaak het startsein van innovatie binnen het Apple-ecosysteem. De verwachtingen zijn hooggespannen: er zouden wel 7 aankondigingen kunnen zijn. Wel moet je die vooral zoeken op het vlak van software, dus iOS 17 (de upgrade van het Apple-besturingssysteem op iPhone), iPadOS 17 (de upgrade van het besturingssysteem van iPad), macOS 14 (upgrade van het besturingssysteem op Mac-computers), watchOS 10 (de upgrade van het besturingssysteem op Apple Watch) en tvOS (het besturingssysteem van Apple TV-kastjes). Er zijn echter ook geruchten die vrij hardnekkig zijn rondom de mixed reality-headset die Apple in de maak heeft (de zeer luxe augmented én virtual reality-headset die zo’n 3000 euro moet gaan kosten) en over een nieuwe 15 inch MacBook Air. Kortom, als Apple al deze dingen nader wil uitleggen dan heeft het wel even nodig. Tenzij het te werk gaat zoals Google met zijn I/O, waarbij er heel lang over één onderwerp werd gesproken (AI) om vervolgens in sneltreinvaart door wat grote hardware-aankondigingen te gaan (Pixel 7a, Pixel Tablet en Pixel Fold).

Apple VR-bril Nu moet er wel bijgezegd worden dat ontwikkelaarsconferenties natuurlijk langer duren dan de keynote die we wereldwijd kunnen meekijken: ontwikkelaars halen vaak een hele dag en soms zelfs meerdere dagen informatie op bij de techgiganten, door allerlei informatiesessies. Wij krijgen in die keynote van één, anderhalf uur vaak de grote aankondigingen te horen, zonder verder al te veel technische specificaties. De grootste spanning is toch wel rondom de VR-bril. Dat is een heel nieuwe productcategorie voor Apple. Tegelijkertijd is het ook weer niet zo spannend, want met die prijs is het duidelijk dat het bedrijf uit Cupertino het vooral insteekt op professionals die het apparaat zakelijk zullen gebruiken. Dat maakt het nog steeds een potentieel technisch hoogstandje waar ontwikkelaars bijvoorbeeld apps voor moeten maken, maar voor het grote publiek is de innovatie interessant om te weten, maar zullen ze niet voor het apparaat in de markt zijn.

Dat is natuurlijk anders met de software-updates, want Apple laat altijd enorm lang software-updates doorgaan op zijn apparatuur, waardoor deze presentatie veel mensen met een iPhone, iPad of MacBook bijvoorbeeld deze presentatie wel interessant kunnen vinden. De updates komen traditioneel gezien overigens niet meteen uit na de keynote, dat is meestal pas in het najaar, wanneer de nieuwe hardware wordt aangekondigd (waaronder altijd een nieuwe iPhone). Om specifieker in te zoomen op wat we verwachten, gaan we de verschillende producten bij langs.

Software iOS 17 zal waarschijnlijk geen enorm grote wijziging zijn ten opzichte van iOS 16, dat toch met een vrij grote innovatie kwam in de vorm van het vergrendelscherm. Er wordt gesproken over een soort dagboek-app, over meer mogelijkheden voor het vorig jaar geïntroduceerde Dynamic Island en specifiek bij ons in Europa wordt verwacht dat we kunnen sideloaden: dat betekent apps downloaden buiten de App Store om, wat een vrij grote verandering is. Verder zijn er vooral veel versoepelingen die de apps en het besturingssysteem beter moeten maken. Op iPad zal het vooral gaan om gezondheid, want de gezondheidsapp van Apple komt ook naar de tablet. Op Apple Watch wordt het al wat interessanter: er is een nieuw widgetsysteem gemaakt waardoor je sneller meldingen en informatie krijgt en apps niet helemaal hoeft te openen. Ook zou het homescherm van Apple Watch wel eens een flinke metamorfose kunnen krijgen. VR Je kunt op de nieuwe VR-bril van Apple met een digitale kroon wisselen tussen augmented reality en virtual reality. De batterij van het apparaat draag je op je lijf, dus niet op de bril zelf. Het is vooral een hoogvlieger qua schermen: er zouden 4K micro-OLED-schermen op zitten, uiteraard gecombineerd met Apple silicon-chips voor goede prestaties van de apps die erop moeten worden getoond. 12 camera’s op het apparaat zijn aanwezig om je gezicht te lezen, maar ook de bewegingen van je lijf vast te leggen. MacBook Air Er komt een 15 inch MacBook Air aan, naast een vernieuwde 13 inch MacBook Pro. Verder is er nog werkelijk niets bekend, dus dat is afwachten tot maandag.