Nieuwe MacBooks op de WWDC?

In de eerste week van juni (5 t/m 9) houdt Apple weer haar jaarlijkse WWDC. Als we de voorspellingen van Apple kenner en -analist Marc Gurman mogen geloven, dan worden daar, naast de gebruikelijke nieuwe OS-versies, ook een of meerdere nieuwe MacBooks aan de wereld getoond. Dat schrijft Gurman in zijn wekelijkse Apple nieuwsbrief. Hij noemt de aanstaande WWDC zelfs al het mogelijk grootste product-launch event van Apple ooit.

Verschillende nieuwe MacBooks in de maak

Apple heeft verschillende nieuwe Mac’s in de maak. Gurman noemt een 15-inch MacBook Air, een geüpdatete 13-inch MacBook Air en een nieuw 13-inch MacBook Pro instapmodel. Daarnaast mogen we ook een vernieuwde 24-inch iMac verwachten, de eerste Mac Pro met eigen Apple processor en mogelijk ook meerdere vernieuwde high-end MacBook Pro-modellen. De nieuwe en vernieuwde Mac’s verschijnen waarschijnlijk nog dit jaar, of begin 2024, in de winkels. Tot slot noemt Gurman ook de komst van twee Mac Studio-follow-ups, maar over de winkellancering daarvan kan hij nog niets zeggen.

Of alle genoemde nieuwe MacBooks ook daadwerkelijk tijdens WWDC gepresenteerd worden, weet de analist ook niet. Hem is onder voorbehoud wel ter ore gekomen dat enkele nieuwe modellen tijdens WWDC het daglicht gaan zien. Daarnaast stelt hij ook dat de kans klein is dat de nieuwe Mac’s die in juni al gepresenteerd worden, waarschijnlijk nog niet uitgerust zullen worden met de nieuwe M3-processor.