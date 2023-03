Neemt Apple de AR/VR bril mee naar de WWDC?

Uiteraard is een van de eerste nieuwe producten waar we dan aan denken de al veelbesproken mixed reality bril (AR / VR) waar Apple dit jaar mee op de proppen zou komen. Er wordt zelfs al gespeculeerd dat het design of silhouet van die bril te zien is in het logo van WWDC 2023. Ach, met een beetje fantasie… enfin, oordeel zelf maar.

We wachten al even op de MR-bril van Apple

De al dan niet in ontwikkeling zijnde mixed reality bril van Apple houdt de gemoederen van de techwereld en haar volgers al enige tijd bezig. In december werd door Apple kenner Ming-Chi Kup nog geroepen dat Apple de presentatie en lancering van de bril uit zou stellen tot de herfst van 2023.

Ook werd gespeculeerd over de optie dat Apple er zelfs een apart launch-event voor zou inplannen. Zoveel belang zou Apple aan de komst van de mixed reality bril hechten. Let wel, dat was nog voordat langzaam maar zeker duidelijk werd dat de metaverse hype, nog voordat die écht los kon gaan, alweer op z’n retour was.

Of we de MR-bril van Apple in juni, tijdens de WWDC, gaan zien? Dat weet alleen Apple. Kortom, afwachten dus maar. En in de tussentijd zullen er ongetwijfeld nog genoeg geruchten de ronde doen.