'Apple voegt dagboekfunctie toe aan iPhone': dit heb je eraan

Lief dagboek… Apple schijnt een dagboekfunctie toe te voegen aan de iPhone, schrijft Wall Street Journal . Het idee is dat het een voorgeïnstalleerde app is die je moet helpen bij je geestelijk welzijn. Zo kun je er je dagelijkse bezigheden in tikken en bijvoorbeeld teruglezen wat je op een bepaalde dag hebt gedaan en welke invloed dit geestelijk op je had. Dit is wat je aan zo’n dagboek hebt.

De belangrijkste reden om een dagboek bij te houden, dat blijft dat het helpt om iets van je af te schrijven. Je kunt op die manier je gedachten even op een rij zetten en je emoties even kwijt. Voor veel mensen werkt dat net als een verkwikkende douche nemen: je bent even ‘leeg’ en kunt op die manier weer verder met de dag. Dit heeft hetzelfde effect als een meditatie: je staat even stil bij het moment en daarna kun je weer met frisse moed verder met de dag.

Het is handig om te weten of er bepaalde patronen merkbaar zijn in je dagboek. Misschien voel je je elke keer als je met die ene collega hebt gewerkt wat neerslachtig, of opgefokt. Door dat in een dagboek bij te houden, kun je op den duur bepaalde patronen herkennen en dat maakt het makkelijker om te bedenken wat je kunt veranderen om te zorgen dat je gedurende de dag gelukkiger bent en blijft.

Even terugkijken voor vermaak

Je kunt je dagboek teruglezen en dat is niet alleen handig om patronen te herkennen, maar ook gewoon ter lering en vermaak. Misschien weet je niet meer zo goed waarom je ook alweer ontslag wilde nemen, tot je terugleest dat je wel heel veel frustrerende situaties meemaakte op de werkvloer. Of misschien schrijf jij een dagboek juist op een heel droge manier en wil je even lachen en de gekke situaties die je toen had meegemaakt nog even herbeleven. Een dagboek hoeft helemaal niet heel zwaar te zijn, het kan ook heel licht worden geschreven. Dat is aan jou.

De verandering bij jezelf zien

Als je net een week geleden iets hebt geschreven en dat nu terugleest, dan zal je weinig verschil merken aan jezelf, maar als je een dagboek terugleest van toen je bijvoorbeeld 10 jaar geleden nog vol in een relatie zat en studeerde, terwijl je nu een single, succesvolle man met een eigen onderneming bent, dan biedt het een leuk inkijkje in hoe je toen in het leven stond. Was je toen een heel ander persoon en hoe ben je nu veranderd? Leuk om op die manier een spiegel voor te krijgen. Een spiegel van jezelf dus.