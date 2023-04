Wat is er eigenlijk gebeurd met BeReal?

Het was een soort alternatief antwoord op Instagram: BeReal. Geen filters, geen talloze likes, geen wedstrijd, geen opgepoetste plaatjes. Gewoon een momentopname: wat doe je en hoe zie je eruit? De app BeReal was een gigantische hit, maar is het nog steeds zo aanwezig?

Dagfoto Je kreeg twee minuten de tijd om een BeReal te maken, anders was het een ‘late’, die waarschijnlijk toch wat minder ‘eerlijk’ is. Je moest dan toch even wachten tot je iets interessants deed, in plaats van dat je elke keer alleen maar een laptop fotografeert omdat je aan het werk bent. Kinderen werden zelfs uit hun bed ge-BeReald, want soms was dat alarm dat het weer tijd was om je dagfoto te maken niet overdag. De app telde in de zomer van 2022 meer dan 73 miljoen actieve gebruikers en dat maakt het voor het eerst sinds TIkTok dat er een social media-app zo populair is. Het Franse initiatief was een hit, maar is dat nog steeds zo? De app wordt in ieder geval niet heel druk geüpdatet, maar dat is waarschijnlijk juist een voordeel. Waar Instagram inmiddels een kopie van TikTok is geworden, is BeReal wel gebleven waar het voor staat: ‘real’ zijn. Authentiek, echt.

BeReal: is het wel zo echt? Het is alleen de vraag of BeReal dat stiekem niet nodig had, een update hier en daar. Inmiddels is het aantal maandelijkse gebruikers ongeveer naar 47 miljoen gedaald, zo wordt geschat. Mensen zijn en masse met de app gestopt. Was het de irritatie van de vele notificaties (je kreeg ze ook als iemand van je vriendenkring een BeReal postte), de repetitiviteit in foto’s omdat je nu eenmaal toch ook vaak gewoon hetzelfde aan het doen bent, was de winter nu eenmaal wat minder sprankelend voor de plaatjes en waren mensen niet in de mood, of was simpelweg de nieuwigheid eraf en bleef BeReal toch niet zo heel goed plakken? Waarschijnlijk is het een combinatie van de drie, plus nog de factor dat mensen wel heel vaak een ‘late’ plaatsten, gewoon om er wat meer een soort dagboek van hun leukste activiteit van de dag mee bij te houden. Dat is niet waar BeReal voor bedoeld is. Zou het het langer volhouden als ze die twee minuten verplicht maakten en daarna is het gewoon jammer? Misschien dat mensen dan heel rare capriolen gaan uithalen om toch die BeReal te ‘halen’. Toch jammer als je naast zo iemand zit in het theater of in de bioscoop. Je kunt je ook afvragen of het erg is dat mensen BeReal toch iets minder ‘echt’ gebruiken, maar vooral als een leuke verzameling van de highlight van de dag. Je kunt in je Memories terugkijken wat je allemaal hebt geplaatst (alleen van jezelf) en die dagboekfunctie maakt het een leuke app. Het blijft ook leuk om te zien wat vrienden doen, maar mensen zijn toch wat minder enthousiast aan de slag met de app als we een jaar geleden zagen.