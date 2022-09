TikTok Now: na Instagram aapt TikTok nu ook BeReal na

TikTok wordt veelvuldig gekopieerd door Instagram, maar nu begint het ook zelf flink te kopiëren. Het komt met TikTok Now, een variant op BeReal. Of eigenlijk geen eigen variant, het is van voor tot achter een exacte dubbelganger van de populaire app.

Bij TikTok Now werkt het eigenlijk precies hetzelfde. Je moet een foto of filmpje maken op een willekeurig door TikTok uitgekozen moment en hierbij worden ook zowel de beelden op de selfiecam als de achtercamera’s ingezet. TikTok vindt het leuk om haar gebruikers hun meest authentieke momenten te laten delen en denkt dat dat met deze BeReal-na-aper goed kan. Aan de andere kant is TikTok zeker niet de eerste die BeReal begon na te apen, Instagram heeft een pilot lopen met IG Candid, dat ook dezelfde tactiek volgt als BeReal.

Het leuke aan BeReal is dat iedereen die het heeft op hetzelfde moment van de dag de melding krijgt om binnen twee minuten een BeReal te maken. Dat betekent dat je ook echt een foto moet maken van waar je op dat moment bent en hoe je er op dat moment uitziet. Geen volgers, geen filters, gewoon even ‘echt’ zijn. Er wordt dan ook zowel met de front als met de achtercamera een foto gemaakt. Waar TikTok juist barst van de filters, gaat het nu toch voor een BeReal-kopie (zoals we eerder ook al zagen bij Snapchat en Instagram).

TikTok, Snapchat en Instagram

Snapchat heeft Dual Camera, waarbij wel een iets andere insteek is gekozen. Je hebt namelijk niet de tijdsdruk van 2 minuten die wel geldt voor een BeReal. Ook kun je er alsnog filters opgooien, waardoor het weliswaar iets minder ‘real’ is, maar tenminste wel iets origineler. Toch is al dat gekopieer eigenlijk helemaal niet tof, zeker niet voor een functie als deze. Je moet immers op een bepaald moment van de dag een foto maken.

Dus als TikTok om 10 uur ‘s ochtends is, Instagram om 12 uur ‘s middags, Snapchat om 14:00 uur en BeReal nog eens om 16:00 uur, dan ga je dat natuurlijk nooit volhouden. Tegelijkertijd is ook niet handig, want je hebt bij de meeste platformen maar twee minuten de tijd (hoewel, daarna wordt het een ‘late’, en dat is ook geen ramp). In ieder geval lijkt het ons onwaarschijnlijk dat er mensen zijn die werkelijk op al die platforms zo’n BeReal gaan zitten maken. De charme is toch juist dat het maar één keer per dag is.

In Nederland is het nog niet beschikbaar. Het komt eerst naar de Verenigde Staten en wordt later uitgerold naar meer landen. TikTok Now wordt in sommige landen zelfs een aparte app.