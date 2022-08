​IG Candid Challenges - Instagram aapt na TikTok nu ook BeReal na

Instagram was op volle toeren TikTok aan het imiteren, maar het heeft nu een andere muse. BeReal is een snel opkomend alternatief voor Instagram en dat vindt 'the Gram' moeilijk te verkroppen. Hierop test het een eigen BeReal-functie.

BeReal

BeReal is een social medium waarvan je de app installeert en je vervolgens elke dag op een willekeurig moment wordt gevraagd een foto te maken met je telefoon. Vrijwel meteen wordt er ook een selfie gemaakt. Niet bepaald de meest charmante foto, maar dat is het hele idee: echt zijn. Het is een social medium dat alle perfectheid van Instagram achter zich laat en gaat voor het echte leven. Ook als dat in plaats van luxe cocktails betekent dat je achter elkaar een foto plaatst van de kassa waar je elke dag weer achter plaatsneemt.

Instagram had dat idee waarschijnlijk graag zelf bedacht, maar besluit dat het zich best kan laten ‘inspireren’ door BeReal. Het vraagt in een test namelijk aan gebruikers om op willekeurige tijdstippen een foto te maken onder de noemer IG Candid Challenges. Ook deze uitdaging komt elke dag op een ander moment en je moet daarin binnen twee minuten een foto maken en delen, vrijwel exact zoals het werkt met BeReal. Het zou slechts gaan om een prototype voor intern gebruik, maar de kans is groot dat dit interne project best eens naar buiten zou kunnen treden. BeReal is immers immens populair.