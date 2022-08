Snapchat gaat ook de BeReal-kant op, maar minder dan Instagram

Er is weer een stralende ster aan de hemel die social media heet en dat betekent dat alle andere social media het klakkeloos kopiëren. Instagram is er als copycat nummer 1 als eerste bij, maar Snapchat heeft de functie inmiddels ook geïntegreerd. Al is Snapchat iets minder 1-op-1 te werk gegaan.

BeReal is het social medium waarbij je zomaar op een willekeurig moment op de dag een melding in je scherm krijgt: ‘It’s time to BeReal!’ vervolgens krijg je twee minuten de tijd om een foto te maken van waar je op dat moment bent. Zonder filters, zonder tijd om alles op een bepaalde manier neer te leggen. Gewoon: zoals het echt is.

Volgens Snapchat werkt het hier al jaren aan, maar nu is het zover. Je kunt dus ook Snaps maken met beide camera’s tegelijk aan. Hierbij is het mogelijk om er meteen al filters op te doen, naast dat je er ook later nog augmented reality-lenzen overheen kunt gooien. De functie heet Dual Camera en werkt dus niet met een teller die afgaat waarbij je snel een foto moet schieten. Hierdoor is het beschikbaar voor bijvoorbeeld even snel een reactie plaatsen voor een vriend, maar ook een heel gestileerd beeld maken voor op je story.

BeReal wint veel terrein omdat mensen om meerdere redenen wat minder dol lijken te zijn op Instagram. Komt het misschien door zijn nieuwe focus op video? Of is het simpelweg dat perfecte plaatje waaraan de nieuwe generaties niet meer willen voldoen? In ieder geval weten jong, maar ook steeds vaker oud BeReal te vinden en groeit het platform enorm. Reden voor andere social media om het na te doen. Instagram deed het al vrij snel, maar nu komt Snapchat ook met een eigen variant.

Dual Camera

Wanneer de Dual Camera-modus is geselecteerd, kun je kiezen uit vier layouts: verticaal, horizontaal, beeld-in-beeld of uitsnede. Je kunt green screen-achtige toepassingen bij gebruiken, maar ook je kunt er ook muziek bijzetten, stickers opplakken en AR-lenzen op gebruiken. Later worden die die AR-lenzen ook beschikbaar in de opnamemodus zelf. Hoewel het dus al jaren in ontwikkeling is, lijkt Snapchat wel ietwat te zijn opgehaast door de komst van BeReal.

Nu is de opzet inderdaad wel heel anders: er is geen tijdsdruk, er is alsnog de mogelijkheid om het “perfect” te maken als je dat wil en uiteindelijk is het wat dat betreft een soort middenweg tussen het perfecte plaatje van Instagram en het wat meer ruwe materiaal dat je schiet met een BeReal. Op dit moment is de functie van Snap alleen beschikbaar voor iOS-gebruikers. Later wordt de uitrol voor Android verwacht.