Wat is TikTok van plan met muziekstreamingdienst TikTok Music?

Toch is het een logische keuze, want wat er nu vaak gebeurt is dat een nummer viral gaat op TikTok, maar de artiest vervolgens op Spotify superveel streams krijgt en daar wordt ‘ontdekt’ door een platenmaatschappij omdat Spotify de populariteit opmerkt en de artiest in door Spotify geselecteerde muzieklijsten zet. Klinkt op zich logisch, maar tegelijkertijd is het nog veel logischer dat die muziek lekker binnen TikTok blijft, dat je binnen een TikTok-platform ook alleen de muziek kunt luisteren (volledig, zonder dat je hiervoor een video op loop hoeft te hebben).

TikTok heeft een patent aangevraagd in de Verenigde Staten en dat impliceert dat het serieuze stappen wil nemen om te concurreren met Spotify en Apple Music. Dit zijn de twee meest geliefde muziekstreamingdiensten ter wereld, waarop miljoenen nummers en podcasts staan om te beluisteren. Bij Apple Music kan dat op hoge kwaliteit en zelfs met ruimtelijke audio. Wat TikTok precies van plan is om deze business op te schudden, dat is onduidelijk.

TikTok Music

TikTok wil natuurlijk helemaal niet dat mensen de app verlaten en een eigen muziekplatform beginnen, dat kan betekenen dat het de mensen bij zich houdt. De patentaanvraag toont in ieder geval mogelijkheden om muziek te streamen, delen en downloaden. Ook kun je in TikTok Music afspeellijsten maken en delen, naast de muziek in video- en audiostreams gebruiken. Deze patentaanvraag werd in november al gedaan in Australië, dus TikTok is zeker iets van plan.

Er zijn meerdere redenen waarom dit nieuws totaal niet uit de lucht komt vallen. Enerzijds ligt de oorsprong van TikTok ook in de muziek. Zo had het bedrijf achter TikTok, ByteDance, eerst een app genaamd Musical.ly. Hoewel dat ook een video-app was, was de focus hier wel meer muziek. Daarnaast is het niet voor het eerst dat we horen van dit soort plannen vanuit TIkTok. In 2019 schreven we al dat het zou werken aan een muziekstreamingdienst , alleen zou dat toen juist geen rivaal moeten worden van Spotify en was het vooral voor ontwikkelingslanden bedoeld. Die is er overigens ook gekomen in de vorm van Resso, die je in India, Brazilië en Indonesië kunt downloaden.