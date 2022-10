​5 apps om te helpen bij je mentale gezondheid

Moodfit heeft alles te maken met je stemming. Je kunt hierin bijhouden hoe je je voelt en de app geeft je inzicht in waar je blij of juist neerslachtig van wordt. De app ondersteunt daarnaast met ademhalingsoefeningen. Ook zijn er mogelijkheden om via een stappenplan uit een slecht gevoel te komen en kun je en dankbaarheidsdagboek bijhouden, waardoor je sowieso wat positiever in het leven gaat staan. Er zijn ook mogelijkheden om slaap en voeding bij te houden, maar als je het vooral wil houden op je geestelijke gezondheid, dan kun je die dingen ook achterwege laten, hoewel die zeker met elkaar in verband kunnen worden gebracht.

Het is deze week Mental Health Week en dat betekent dat er extra wordt stilgestaan bij mentale gezondheid . Om je te helpen lekker in je vel te zitten of simpelweg inzicht te krijgen in hoe jouw geestelijke gezondheid ervoor staat, zijn er diverse apps. Dit zijn er vijf die zeker de moeite waard zijn.

Sanvello is een app gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Deze app is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, maar dat alles klinkt veel serieuzer dan hoe de app is ingestoken. Je kunt onder andere met lotgenoten contact zoeken en indien nodig kun je met een therapeut spreken. Sanvello is geschikt voor mensen met depressieve gedachten en angstproblemen, maar dat klinkt zwaarder dan het is. Deze app is juist heel toegankelijk voor iedereen. Er zitten onder andere gidsen in op basis van waar je mee worstelt. Erg handig. Sanvello kan je echt inzichten geven waar je de rest van je leven van profiteert.

Daylio

Daylio is een app die je op een heel andere manier helpt je beter over jezelf te voelen. Waar het namelijk vaak misgaat, is dat je allemaal plannen maakt waar maar niks van terecht komt. Dan ga je je slechter over jezelf voelen omdat je ‘niks’ gedaan krijgt. Daylio helpt je dagelijks stil te staan bij het leven. Is het een beetje in balans, kun je bepaalde doelen die je hebt aftikken? Denk bijvoorbeeld aan een doel als meer slapen, of juist wat minder vaak zoetigheid in je mond proppen. Daylio is een heel positieve app en je hebt zelf veel controle van welke aspecten je wil laten terugkomen.

Thrive

Thrive wordt vaak genoemd als goede mental health-app, omdat hij is ontwikkeld door diverse Engelse psychiaters. De werking van veel technieken die in de app worden gebruikt is bewezen. Ook hier wordt gezorgd via spelletjes en ademhalingsoefeningen voor een iets beter gevoel van binnen. Dagelijks ‘check’ je even in en kun je aan jezelf werken door dagelijks maar een paar minuten aan de app te besteden. En dus ook aan je eigen geestelijke toestand.

Uiteraard geldt dat als je er niet meer zelf uitkomt, je altijd het beste contact kunt opnemen met mensen die daar verstand van hebben. Je kunt je bijvoorbeeld via je huisarts of de bedrijfsarts laten doorverwijzen naar een psycholoog.