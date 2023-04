Huawei presenteert smartphone annex powerbank

In ons deel van de wereld, het zogenoemde ‘Westen’, is Huawei al lang geen serieuze smartphone speler meer. Over de reden daarvoor is al heel veel gezegd en geschreven. De Chinese telecofabrikant wordt al jaren geboycot. Toch brengen ze in China, voor de eigen markt, af en toe nog steeds best leuke nieuwe smartphones uit. De deze week gepresenteerde Enjoy 60X is er zo een. Dat wil zeggen, hij valt op.

Smartphone met ‘ingebouwde’ powerbank functie

De nieuwste Chinese Huawei is een toestel dat eruit springt vanwege de ‘grote’ accu die de fabrikant in het toestel verwerkt heeft. De Enjoy 60X heeft namelijk een batterij met een capaciteit van 7000 mAh. Iets dat je normaal alleen bij tablets ziet. Die accu maakt dat het toestel met een scherm van bijna 7 inch zelf ook bijna een tablet formaat heeft. Toch is dat niet de meest in het oog springende spec van de Enjoy 60X.

Nee, dat is het feit dat het toestel ook dienst kan doen als een powerbank om andere (mobiele) gadgets op te laden. ‘Reverse charging’ is op zich niet nieuw, maar tot nu toe zagen we dat alleen in toestellen die met een draadloze oplaadfunctie die ook gebruikt kon worden, bijvoorbeeld, voor het opladen van draadloze oortjes en dergelijke.