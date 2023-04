Waar je op moet letten als je een powerbank koopt

Nu we weten dat het niet het beste idee is om je telefoon aan een openbare telefoonlaadpaal te hangen, is het goed om eens te kijken naar een powerbank. Handig voor als je op een festival bent, of als je in een pretpark de hele tijd in de rij op social media hebt gezeten en daardoor het middaguur met moeite haalt. Maar: waar moet je op letten bij de aanschaf van een powerbank?

De capaciteit

Eén van de belangrijkste en meest voor de hand liggende dingen waarop je moet letten als je een powerbank koopt, dat is hoeveel mAh de batterij is. Dat zegt namelijk veel over wat hij allemaal kan opladen. Een powerbank van tenminste 10.000 mAh is een aanrader, omdat je daarmee de gemiddelde nieuwe, high end smartphone anderhalf keer kunt opladen. Maar er zijn ook varianten van 20.000 of 30.000 mAh, die ook meteen wat flinker zijn, maar wel weer handig zijn als je een heel weekend moet zien te overbruggen.