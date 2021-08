Houd je telefoon in de gaten als je laadt in het vliegtuig

Steeds meer vliegtuigen zijn voorzien van USB-ports, zodat je onderweg je smartphone kan opladen. Wel zo fijn als je na een lange vlucht nog een overstap hebt en je een digitale boardingpass gebruikt. Toch komt het opladen van je smartphone in het vliegtuig niet geheel zonder risico, of je nu die handige USB-port gebruikt of een powerbank.

Powerbanks niet in je ruimbagage Powerbanks mogen om te beginnen nooit in je ruimbagage, dus je zal ze sowieso in je handbagage moeten meenemen. Vaak zit hier een restrictie op van maximaal 27.000 mAh voor twee powerbanks, omdat een accu lithium bevat en dat voor explosies kan zorgen. Dat is dan ook waarom ze pertinent niet in de ruimbagage mogen en vaak moeten worden getoond bij de bagagecheck.

USB-lader in vliegtuig Hoewel powerbanks zich in bijna alle situaties prima redden, worden ze dus wel echt als een gevaarlijke gadget gezien. Zeker in een vliegtuig, waar je explosies wil vermijden. Het gaat echter ook niet altijd goed met de USB-portjes in vliegtuigen. Niet voor niets wordt er door de veiligheidsprocedure altijd gewaarschuwd dat je een stewardess moet waarschuwen in het geval er rook of vlammen uit je telefoon komen. In principe is dat geënt op die USB-lader, maar wist je dat dat ook zomaar kan gebeuren? Een vlucht van Alaska Airlines moest worden ontruimd omdat er een telefoon vlam vatte. Uit het niets vloog het apparaat in brand. Helaas voor Samsung, dat al een slechte reputatie heeft op dat gebied, ging het om een toestel uit zijn lijn: Samsung Galaxy A21, schrijft The Seattle Times. Althans, dat is wat een passagier heeft gezegd, want het apparaat was door de brand onherkenbaar geworden.

Lithium Het feit is dat er ook in smartphones accu’s zitten en hoewel het niet vaak gebeurt, kan er heel veel gebeuren waardoor batterijen niet meer in orde zijn en tot ontploffing of ontvlamming komen. Zeker zij die gemaakt zijn van lithium, wat een metaal is dat al reageert op water en zuurstof. Maar ja, als je een gewone telefoon die niet eens wordt opgeladen al niet kunt vertrouwen, moeten die telefoons dan überhaupt nog wel mee mogen in het vliegtuig? Het is natuurlijk moeilijk om ze te verbieden en de kans dat smartphones vlam vatten is in principe niet heel groot, maar je merkt het ook aan iPhones: die worden af en toe ook heel heet. Dat is nog tot daaraan toe, maar kunnen we dan niet beter verbieden dat we daar in een atmosfeer als die van een vliegtuig dan nog eens energie aan toe gaan voegen? Spannend voor Samsung Het is voor Samsung even afwachten of nog kan worden gevonden wat nu precies de reden was van deze plotselinge ontsteking, want het zou enorm slecht voor Samsungs imago zijn als het weer met een toestel komt dat stiekem een gevaar blijkt te zijn. En of de vliegtuigorganisaties hun mening veranderen als het gaat om lithiumbatterijen.