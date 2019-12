​Is je telefoon in bed écht schadelijk?

Of je nu sim only of een abonnement met telefoon gebruikt, of je nu een Samsung, iPhone, Huawei of Sony op zak hebt, een ding hebben we gemeen: we hebben onze telefoon graag binnen handbereik. Oók 's nachts. Is dit slecht? Velen zeggen van wel. Toch bant vrijwel niemand zijn telefoon uit de slaapkamer. Hierdoor blijft de vraag opspelen: is het slecht om met je telefoon te slapen?



Feit of fictie?

Als we de onderzoeksresultaten van de World Health Organization moeten geloven, is de straling van onze telefoon, maar ook van andere elektronische apparaten, schadelijk voor onze gezondheid. Ze zouden kankerverwekkend zijn en voor de mannen die in de toekomst papa willen worden: het zou de spermakwaliteit niet ten goede komen. Dit onderzoek dateert echter uit 2011 en steeds meer mensen vragen zich af of de paniek rondom het slapen met de telefoon gegrond is of gebaseerd op een broodje-aapverhaal.

Voorzichtigheid kan geen kwaad

Volgens het Kennisplatform Elekotromagnetische Velden en Gezondheid is het nog niet zo zeker te zeggen dat de straling van een mobieltje echt schadelijk is voor ons lichaam. Er is niet voldoende bewijzen dat slapen met telefoon echt schadelijk is. Hoewel straling in de volksmond al snel een negatieve lading heeft, hoeft het helemaal niet negatief te zijn. Een nachtlampje naast je bed geeft licht en dat is ook een vorm van straling. De straling die je mobieltje uitstraalt is geen radioactieve straling die menselijke cellen aantast. Het is elektromagnetische straling. Deze valt onder de categorie radiogolven. Tot op heden is er dus nog geen bewijs dat het slapen met je telefoon echt schadelijk is. Toch gaan de onderzoeken door. Het mobieltje is pas een jaar of 20 een ding. Of er op de lange termijn schadelijke gevolgen zijn aan het gebruik ervan, dat zal nog bewezen moeten worden. Hoewel voorzichtig zijn absoluut geen kwaad kan, zijn de resultaten van huidige onderzoeken niet alarmerend.

Toch maar met de telefoon naast het bed?

Hoewel het er op lijkt dat mobieltjes geen kanker veroorzaken, zijn er toch nog genoeg redenen om niet met je mobieltje te slapen. Doordat we sneller de neiging hebben om onze berichtjes te checken wanneer we onze telefoon naast ons hebben liggen, kan dit resulteren in slapeloosheid, stress, hoofdpijn en zelfs nachtmerries. Ook kan het je seksleven in de weg staan. Dit alles heeft niets te maken met straling, maar wel met de aandacht die dit kleine apparaatje van je vraagt. Als je goed wilt kunnen slapen, verban je het apparaat dus beter uit de slaapkamer. Misschien is het sowieso tijd om van je telefoon af te kicken.

[Fotocredits © Syda Productions - Adobe Stock]