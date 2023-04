Je telefoon op een openbaar oplaadpunt opladen: is dat slim?

De FBI zegt dat je je technologie beter niet bij openbare oplaadpunten kunt opladen. Een advies dat diverse grote bedrijven meteen hebben geïmplementeerd in hun securitytrainingen. Neem dan liever een powerbank mee, is het advies. Op zich een goed advies, maar als je echt niet anders kan: is het echt zo kwalijk om je smartphone op te laden met een openbare oplader?

Als ze het al doen, want vaak merk je dat zo’n stopcontact of stroompunt helemaal geen stroom afgeeft. Doen ze het wel, dan is de kans aanwezig dat hackers de oplader gebruikt om malware op je telefoon te installeren en het toestel volledig te infecteren. Het gaat daarbij niet om stopcontacten waarin je je eigen telefoonlader steek: het gaat echt om de telefoonopladers die alvast met een draadje komen. Eigenlijk is het advies dus dat je je telefoon niet zomaar aan een kabeltje moet leggen: met een stopcontact is niks mis.

De openbare opladers worden steeds vaker gespot op allerlei plekken: op luchthavens, maar ook in winkelcentra. Het idee is heel fijn: we zijn nu eenmaal afhankelijk van energie voor onze smartphones, wat inmiddels onze houder van boardingpasses, tickets, betaalmiddelen en communicatie is geworden. De noodzaak voor die opladers, die is duidelijk, maar dat maakt het niet de meest veilige optie.

Veiligheid van de openbare oplader

Op zich is het ook voor te stellen wat er misgaat, je weet het zelf ook als je je telefoon met het draadje aan je laptop hangt: hij ziet dat er een apparaat aanhangt. Dat ‘apparaat’ kan dus ook iets gehackts zijn. Aan de andere kant kun je je afvragen in hoeverre een hacker de gemiddelde achteloze voorbijganger in een winkelcentrum wil hacken. Natuurlijk is elke telefoon er weer een, maar er valt maar zoveel te halen. Op een vliegveld is het wel iets interessanter, omdat hier toch ook vaker CEO’s van bedrijven te vinden zijn. Om die reden worden er ook nep-wifi-netwerken opgezet op vliegvelden die lijken op de naam van de openbare vliegveldwifi, om zo mensen hun gegevens afhandig te houden.

Als het echt niet anders kan, dan is het in de meeste gevallen geen ramp om je telefoon wel aan zo’n kabel te leggen. De ene telefoon is de andere niet en er is genoeg beveiliging op toestellen aanwezig om aanvallen in veel gevallen toch tegen te werken. Maar, doe het wel alleen als het echt heel urgent is en niet anders kan, want het is en blijft een risico voor de veiligheid van je telefoon en eventuele bedrijfsgegevens die op je telefoon te vinden zijn. Misschien toch beter investeren in een powerbank, die je desnoods lopend kunt gebruiken om je telefoon weer van wat levenselixer te voorzien.