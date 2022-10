​5 redenen waarom jij deze powerbank nodig hebt

Soms heb je wel aan je powerbank gedacht, maar niet aan een oplader. Of misschien ben je met iemand op pad die ook graag wil opladen en zijn lader niet bij zich heeft. Powerbank InstantGo 10000 Wireless kan draadloos opladen via de Qi-standaard en dat betekent dat hij de meeste apparaten die draadloos laden ondersteunen van verse stroom kan voorzien. Je hoeft dus niet allemaal draden in je tas mee te nemen, die kunnen knakken of enorm in de knoop raken.

Lig je aan het strand op vakantie en maken zowel je oordopjes als je smartphone het noodlottige geluid van een batterij die geen stroom meer heeft? Het voordeel aan specifiek de InfinityLab InstantGo 10000 Wireless is dat hij drie apparaten tegelijk kan opladen. Hierdoor hoef je niet te wachten tot het ene apparaat vol is, voordat je de rest oplaadt. Zo kun je snel weer verder met je dag en waar je mee bezig was met die gadget. Ook maak je je populair bij je vrienden: even allemaal de smartphone opladen op dat festival kan makkelijk met deze powerbank.

Smartphones anno 2022 halen regelmatig het einde van de dag niet. Dat komt omdat bijvoorbeeld TikTok en Instagram redelijk wat van je batterij vragen, maar bijvoorbeeld ook omdat je op een evenement bent en veel foto’s maakt. Je hebt je telefoon hard nodig. Bijvoorbeeld om belangrijke zaken te laten zien: concertkaartjes en boarding passes, maar ook om essentiële dingen te doen: tweestapsverificatie, inloggen met DigiD of betalen. Het is heel vervelend als je het zonder telefoon moet doen en daarom is het idee van een stevige powerbank bij de hand erg fijn: ook als je hem uiteindelijk zelden nodig hebt.

Een powerbank lijkt minder hard nodig nu telefoons in een mum van tijd kunnen opladen, maar met grotere schermen en nogal veeleisende social media blijkt dat we toch regelmatig het einde van de dag niet halen met de batterij van onze smartphones. Voor die mensen is er de Powerbank InstantGo 10000 Wireless van InfinityLab. Een powerbank die met het veel universelere USB-C werkt, in plaats van die oude van je die nog USB-A nodig heeft.

Je bent een digital nomad

Er wordt nog altijd veel thuisgewerkt. Eigenlijk moeten we zeggen “thuisgewerkt”, want wie heeft er niet lekker in de zon in de tuin gezeten deze zomer? Of misschien zelfs lekker bij een strandtent zijn laptopje opengeklapt? Voor diverse beroepen geldt dat ze overal wel kunnen werken en dat kan extra goed met deze powerbank. Er is immers niet altijd een Starbucks in de beurt. Zit je lekker ergens in een stopcontactloos bos, dan kun je dankzij deze powerbank zelfs je (kleine) laptop van stroom voorzien.

Je hebt snel stroom nodig

InstantGo maakt zijn naam waar: deze powerbank laadt supersnel op op 30 watt. Veel mensen denken snel aan oude powerbanks, die vrij veel tijd nodig hebben om je apparatuur van stroom te voorzien. Dat kan deze powerbank een stuk sneller, waardoor je er niet te veel tijd aan kwijt bent om je telefoon weer in het land van de levenden te laten wakker worden (overigens is het beter voor je toestel om dat te voorkomen en te zorgen dat je onder de 20 procent batterij al bijlaadt). Dankzij Power Delivery 3.0 kan deze powerbank een iPhone 12 tot 50 procent laden in een half uur. Een MacBook Air is in 70 minuten tot de helft vol.

De InstantGo 10000 Wireless van InfinityLab is een goed reismaatje, een waar festivalbeest en een gewaardeerde ‘collega’ voor “thuiswerkers”. Hij is ook nog eens heel betaalbaar: hij is voor 79,99 euro verkrijgbaar in de kleuren wit, grijs en zwart.