Draadloze lader met ingebouwde powerbank van IKEA

Hoewel het nieuwe model officieel nog niet in het assortiment van IKEA te zien is, en dus ook nog niet aangeschaft kan worden, heeft de Duitse gadgetsite mobiFlip er wel al een weten te bemachtigen. Zij vonden hem bij de IKEA in Köln, voor 20 euro. De nieuwe Nordmärke QI-lader heeft een ingebouwde Li-ion accu met een capaciteit van 6500 mAh. Draadloos laden kan met een maximale capaciteit van 5 Watt. Dat is du niet echt snel.

Bij IKEA kun je letterlijk alles krijgen voor de inrichting van je huis en (thuis)kantoor. Het Zweedse woonwarenhuis heeft ook al geruime tijd een smarthome collectie, compleet met handige accessoires voor gamers , smartphones en slimme speakers . De draadloze laders van Nordmärke, Livboj en Sjömärke kosten, zoals zoveel IKEA-producten, geen drol. In Duitsland is nu een nieuwe draadloze lader opgedoken die nog een handige extra functie heeft. Het is namelijk tegelijkertijd ook een powerbank. Daardoor, mits opgeladen, wordt de nieuwe Nordmärke dan dus letterlijk een draadloze lader.

Bij de FCC aangemeld

Of de Nordmärke ook al in Nederlandse vestigingen van IKEA te koop is, dat is niet bekend. Zelf probeer ik zo min mogelijk bij de lokale IKEA in Heerlen te komen. Zoals gezegd is het nieuwe accessoire nog niet opgenomen in de online shop van het woonwarenhuis.

In de VS is hij echter wel al 'aangemeld' bij de FCC, zo blijkt uit documenten van de overheidsorganisatie.