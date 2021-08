IKEA breidt Smarthome assortiment uit met slimme luchtreiniger STARKVIND

IKEA breidt het assortiment aan Smarthome producten uit met de slimme luchtreiniger te bedienen vanuit de IKEA Home Smart-app: STARKVIND.

Hiermee komt IKEA met hoogwaardige luchtzuiveringsoplossingen in de vorm van twee bijzettafels en twee losse luchtreinigers die opgaan in het interieur. Pollen, stofdeeltjes, huisdierenhaar en geuren door koken en schoonmaken dragen allemaal bij aan vervuiling van de lucht in huis. Met de luchtreinigers wil IKEA bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in huis door betaalbare oplossingen toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. STARKVIND zal.vanaf medio oktober 2021 verkrijgbaar zijn in alle filialen en via de website.

Slimme luchtreiniger

De slimme luchtreiniger STARKVIND kan gekoppeld worden aan de verbindingshub TRÅDFRI en is daarmee op afstand te bedienen vanuit de IKEA Home Smart-app. STARKVIND heeft vijf verschillende ventilatorsnelheden en een automatische stand. Een ingebouwde sensor meet de kwaliteit van de lucht - af te lezen in de app - en past de ventilatorsnelheid van de automatische stand daarop aan. Bij het ontwerp heeft IKEA rekening gehouden met het leven thuis. Zo kan de STARKVIND als bijzettafel, in donker- en licht eikenfineer, onderdeel worden van het meubilair of als los vloermodel makkelijk verplaatst worden in huis. De luchtreiniger is ook handmatig te bedienen en zuivert de lucht van kamers tot 20 m².