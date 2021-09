IKEA breidt assortiment uit met collectie voor gamers

De collectie bestaat uit meer dan 30 designvolle, ergonomische en betaalbare meubels en accessoires, die bijdragen aan een optimale game-ervaring. Denk aan een bureaustoel met een extra flexibele hoofdsteun, een multi-verstelbaar bureau en een muisdraad kabelbungee, zodat je je muis gemakkelijk kan bewegen. De collectie is vanaf oktober online en in alle IKEA winkels verkrijgbaar.

IKEA lanceerde eerder deze week in samenwerking met Republic of Gamers ( ROG ), een collectie die speciaal is ontworpen voor gamers. Er zijn wereldwijd 3 miljard gamers: een grote groep die vaak nog wordt vergeten als het gaat om oplossingen voor een beter leven in huis. IKEA wil daar nu verandering in gaan brengen.

Ergonomisch ontwerp

Alle producten zijn zo ontworpen dat gamers volledig in het spel kunnen opgaan en optimaal kunnen presteren. Zo kan het UPPSPEL bureau in hoogte versteld worden en gebruik je de uitsnede voor het kabelmanagement. De MATCHSPEL stoel geeft extra steun aan de onderrug en heeft een rugleuning van gaas die voor een goede ventilatie zorgt. De metalen computerhouder heeft vier wieltjes waardoor je de computer gemakkelijk verplaatst.

Goede organisatie

Een goede organisatie draagt bij aan je concentratie en kan het verschil maken in je spel. Zo zorg je er met de LÅNESPELARE mok en bekerhouder voor dat je drankje op zijn plek blijft en berg je met het UPPSPEL ophangbord alle hardware netjes op. Verbeter je volgende livestream met het LÅNESPELARE ringlicht met telefoonhouder.

Twee werelden

Met de samenwerking brengen IKEA en ROG twee werelden met verschillende designprincipes samen. IKEA is expert op het gebied van slimme oplossingen voor woninginrichting, maar nog een nieuwkomer in de wereld van gamen. ROG, een submerk van computerproducent ASUS, biedt alle technologische en functionele kennis over gamen.

Een belangrijk uitgangspunt van de collectie is om meubels en accessoires te ontwerpen waardoor een plek in huis, zoals een werkplek, gemakkelijk getransformeerd kan worden in een professionele game setup.