Is de iPhone 17 in het wild gespot? Bekijk het zelf

Een spannende dag voor iPhone-liefhebbers. Het toestel lijkt te zijn gefotografeerd in het openbaar. En daar is dan weer een foto van gemaakt.

iPhone 17

Waar Apple zijn besturingssysteem iOS tegenwoordig het nummer van het aankomende jaar meegeeft, daar kiest het voor zijn hardware nog voor de gewone opvolgende nummers. Het is dus niet iPhone 26, maar iPhone 17. Wel draait hij op iOS 26, dat vooral beroemd (en misschien zelfs wel berucht) is om zijn Liquid Glass-design met doorzichtige elementen.

Verder is het afwachten wat Apple gaat doen met de AI-problemen die het heeft. Zo is het wachten nog altijd op de slimmere AI-versie van zijn assistent Siri en op het nieuwe smarthome-apparaat dat het in de maak zou hebben.

In het wild gespot

Dat is van later zorg, want nu gaat het om de hardware. iPhone 17 is in het wild gespot. Een Apple-ontwikkelaar zou een testversie in zijn hand hebben en er een foto van maken, terwijl een beveiliger net iets te laat voor hem gaat staan. Gesnapt! Al is het de vraag in hoeverre dit soort lekken per ongeluk zijn. Apple kan immers wel wat positieve aandacht gebruiken, zeker nu Google op het punt staat zijn nieuwe vlaggenschip aan te kondigen. Hoewel dat pas op 20 augustus staat te gebeuren weten we dat de merken elkaar nog wel eens plagen.

In ieder geval wordt er reikhalzend uitgekeken naar de iPhone 17, al is er nog niet veel bekend over wat hij zoal behelst. Dat horen we ongetwijfeld de tweede dinsdag van september, wanneer Apple meestal zijn lanceringen plant. Zou de man die hier op de foto staat er ook bij zijn, of is die straks zijn baan kwijt door deze onzorgvuldigheid?