Tinder laat je nu ook matchen op hobby’s

Tinder gaat in 2025 all-in op persoonlijke connecties. De populaire datingapp introduceert een nieuwe feature waarmee gebruikers hun profiel kunnen uitbreiden met een selectie van hobby’s. Niet zomaar interesses, maar uitgesproken passies en onverwachte bezigheden die helemaal passen bij hoe Gen Z vandaag de dag relaties aangaat: persoonlijk, authentiek en een tikje eigenzinnig.

Year in Swipe

Volgens Tinder’s eigen Year in Swipe-barometer speelt gedeelde interesse in 2025 een grotere rol dan ooit. Singles hechten naast betrouwbaarheid en aantrekkingskracht steeds vaker waarde aan gedeelde waarden, emotionele beschikbaarheid én – jawel – hobby’s. Met deze update wil Tinder het makkelijker maken om je vibe direct te laten zien én de juiste match te vinden.

15 nieuwe hobby’s die je nu aan je profiel kunt toevoegen

Van K-dramaverslaving tot food tour-fan: Tinder geeft je alle ruimte om jezelf te laten zien. Dit zijn de nieuwe opties die je profiel in één klap een persoonlijk tintje geven:

K-dramaseries 📺 – Voor wie houdt van romantiek met een flinke dosis drama.

Rolschaatsen 🛼 – In stijl de liefde tegemoet.

Food Tours 🥡 – Liefde gaat via de maag (en streetfoodkraampjes).

Paaldansen 🩰 – Zelfvertrouwen en kracht uitstralen.

Free diving 🤿 – Duik meteen in het diepe.

SoundCloud 🎵 – Verbinding via je favoriete beat.

Tarot 🔮 – Misschien voorspellen de kaarten een match.

Lezen 📚 – Samen verdwalen in verhalen.

Gamen 🎮 – De liefde als ultieme co-op.

Koken 🍳 – Smaakvolle dates beginnen in de keuken.

Bordspellen 🎲 – Slim, speels en gezellig.

Virtual Reality 🌐 – Samen even ontsnappen.

Bowlen 🎳 – Voor sportieve flirts en strikes.

Bakken 🧁 – Zoet, warm en huiselijk.

Fotografie 📸 – Leg samen herinneringen vast.

Laat zien wie je écht bent

Met de nieuwe hobby-feature spoort Tinder gebruikers aan om hun profiel persoonlijker en origineler te maken. Of je nu je liefde voor K-pop, koken of virtual reality deelt: je laat in één oogopslag zien wie je bent en wat je leuk vindt.

Hobby’s toevoegen is simpel: ga naar je profielinstellingen, kies ‘Profiel bewerken’ en selecteer tot tien interesses die jou perfect omschrijven. Laat die eerste indruk maar komen.