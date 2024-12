Helaas, je kunt geen Instagram-foto’s meer tonen op Tinder

Een app als Day One, wat een soort dagboek is, zegt dat het probleem met Instagram API niet alleen is dat het zakelijk is ingestoken, maar ook dat het simpelweg zo anders werkt om uitgelezen te worden in andere apps, dat het voor de app Day One sowieso niet werkt. De foto’s blijven bij oudere posts wel staan, maar sinds vorige week zijn ze dus niet meer nieuw toe te voegen.

Instagram API

Laat Meta het zo, of gaat het de Instagram API toch zodanig aanpassen dat er weer meer integraties mogelijk zijn? Meta is daar tot nu toe niet echt duidelijk over. In ieder geval wisten Tinderaars telukkig al even dat het eraan zat te komen: Tinder communiceerde eerder al dat het Instagram vanaf 14 november uitfaseerde. Verder zegt de dating-app dat je nu niet als alternatief je Instagram-profielnaam in je bio moet zetten, in het kader van veiligheid.

Het enige wat het verder kan aanraden is om je Spotify te koppelen voor wat extra persoonlijkheid, en om je bio weer even goed onder handen te nemen en zoveel mogelijk opties in te vullen om potentiële matches zo een duidelijker beeld van jezelf te geven. Maar goed, ook als je niet op Tinder of Hinge zit, dan zal je ongetwijfeld in andere apps wel merken dat Instagram ineens afwezig is. Nu weet je hoe het komt, al hopen we ook snel te kunnen melden dat er een oplossing voor is.