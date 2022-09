​Apple komt met rugged Apple Watch genaamd Apple Watch Ultra

Apple heeft vanavond zijn nieuwe iPhone, AirPods en Apple Watch aangekondigd. Voor iPhone refereren we je naar ons artikel over de introductie van iPhone 14, maar alle andere aankondigingen bespreken we hier, waaronder de rugged Apple Watch Ultra.

Apple Watch Ultra Die rugged Apple Watch Ultra is voor mensen die graag extreme sporten doen, zoals duiken of bergwandelen. Er zit een nieuwe oranje actieknop op het horloge waarmee je zelf kunt instellen welke functie deze moet hebben. De digitale kroon heeft een nieuw ontwerp gekregen en om meer volume te creëren zit er een tweede luidspreker in het horloge. Met de sirene van 86 decibel kun je mensen alarmeren die in je buurt zijn, mocht je bijvoorbeeld zijn gevallen. Het horloge zal daarbij niet snel stuk gaan: hij heeft een saffierkristallen scherm. De GPS is volgens Apple meer accuraat dan elke andere smartwatch. Je kunt met dit horloge 36 uur vooruit, maar er is ook een speciale batterijmodus waarbij je wel 60 uur met de accu kunt doen. Opvallend zijn de speciale bandjes voor deze gadget. Zo is er een dun, licht bandje voor bijvoorbeeld hardlopers. Apple Watch Ultra is 49 millimeter groot en verschijnt op 23 september voor 999 euro.

Apple Watch Series 8 Verder heeft Apple zich vooral gefocust op de temperatuurmeting van de Apple Watch. Zo sprak het tijdens de presentatie van de Apple Watch Series 8 vooral over hoe de thermometers vrouwen kunnen helpen inzicht te krijgen in hun cyclus. Je kunt al drie jaar je cyclus bijhouden op je Apple-smartwatch, maar nu komt daar dus meer informatie bij over wanneer je het meest vruchtbaar bent, gebaseerd op je lichaamstemperatuur. Die wordt gemeten door twee thermometers: een die tegen de huid aanzit, en een die onder het scherm zit. De achtste generatie van Apple’s slimme horloges lijken verder veel op hun voorganger: het design is nagenoeg hetzelfde met een variant van 41mm en van 45mm. Het apparaat heeft een always-on-scherm en kan verder veel dezelfde metingen doen. Denk aan het bijhouden van je slaap, hartfilmpjes maken, weten wanneer je valt, het bloedzuurstofgehalte meten en je helpen bij workouts. Er is wel een nieuwe crashdetectie toegevoegd, waarbij het horloge net als bij de valdetectie weet wanneer je een auto-ongeluk hebt. Geef je niet thuis als hij met een melding komt, dan worden hulpdiensten en noodcontacten ingelicht. Je kunt het horloge zonder problemen dragen tijdens het zwemmen of tijdens een dagje strand, want hij is waterproof en stofproof. Ook is er materiaal gebruikt waardoor het scherm niet snel breekt. Apple Watch Series 8 verschijnt in aluminium in de kleuren midnight, starlight, silver en product red. De roestvrijstalen versie komt in silver, gold en graphite. Uiteraard gaat de nieuwe watch gepaard met de nodige nieuwe bandjes en watch faces (waaronder van Hermes en Nike). Apple Watch Series 8 kost vanaf 499 euro. Hij is verkrijgbaar vanaf 16 september.

Apple Watch SE 2 Apple heeft na twee jaar ook een nieuwe SE onthuld. De Apple Watch SE 2 heeft een 30 procent groter scherm dan zijn voorganger en is qua prestaties 20 procent sneller. Ook op dit slimme horloge kun je hartfilmpjes maken of te weten komen hoe je bloedzuurstofgehalte ervoor staat. Apple Watch SE 2 komt in de kleuren midnight, starlight en silver. Hij is nu beschikbaar voor voor 299 euro.

AirPods Pro Apple kondigde vanavond drie nieuwe gadgets aan: iPhone, Apple Watch en AirPods Pro. De tweede generatie AirPods Pro zijn qua design exact hetzelfde, al hebben de staafjes een speciale laag waarmee je het volume nog makkelijker kunt aanpassen. Er zit een nieuwe driver in en een nieuwe versterker, maar de grootste verandering is dat de ruisonderdrukking twee keer verbeterd is ten opzichte van de voorganger. Ook is de kwaliteit van de audio beter door de H2-chip. De oordopjes kunnen 6 uur vooruit zonder case, maar als je ze af en toe in de case legt, dan kunnen ze in totaal 30 uur mee. Je kunt de case opladen met een lightningkabel, draadloos via Qi of MagSafe of met de Apple Watch-oplader. De case kan snel worden gevonden via de ‘Vind Mijn’-app op Apple en Precision Finding. Er zit een gaatje in het doosje zodat je hem kunt bevestigen aan een keycord, maar er zit ook een luidspreker in zodat de case geluid kan maken en je hem sneller kunt vinden. Passen ze niet zo goed in je oren? Er zijn nieuwe oorrubbertjes: je kunt nu kiezen uit XS, S, M, L en XL. Airpods Pro 2 kosten 249 dollar. Ze verschijnen 23 september in de winkel.