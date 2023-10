​Update voor je iPhone: 3 dingen die nieuw zijn in iOS 17.1

Er is een nieuwe update uit voor je iPhone. Het is de eerste update sinds iPhone 15 is verschenen. Toen kwam natuurlijk meteen de grote besturingssysteem-upgrade uit: iOS 17. En nu zijn we beland bij de eerste update ervan: iOS 17.1 dus. Maar, is het alleen maar een update met bugfixes of zit er meer in?



iOS 17.1-update

Gelukkig komt de update ook met wat nieuwe mogelijkheden voor iPhone-gebruikers, maar uiteraard zijn er ook veel fouten die worden opgelost door de update. Voor het probleem met de schermtijdinstellingen was een heet hangijzer, maar dat is nu voorbij: er wordt nu weer gewoon gesynchroniseerd zoals het hoort. Daarnaast is bijvoorbeeld het toetsenbord sneller en kan je iPhone nauwkeuriger detecteren of je mogelijk een ongeluk hebt gehad.