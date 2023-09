Het is geen beslissing van Apple om de inmiddels drie jaar ‘oude’ iPhone 12 in Frankrijk per direct uit de handel te halen. Nee, de Franse telecomwaakhond ANFR heeft daartoe besloten omdat het toestel te veel straling produceert. De zogenoemde SAR-waarde (Specific Absorption Rate) van de iPhone 12 de wettelijke limiet in Europa vastgesteld is, overschrijdt.

IPhone 12 straalt… te veel

Is het bijzonder dat drie jaar na dato – de iPhone 12 is al sinds 2020 te koop – ineens blijkt dat het toestel te veel straling uitstoot? Ja en nee. Het kan namelijk dat de SAR-waarde door een software update wijzigt. Volgens de ANFR is de straling die door het lichaam van een iPhone 12 gebruiker wordt geabsorbeerd nu ruim 5,7 Watt per kilogram. Dat mag volgens de geldende Europese regels maximaal 4 Watt/kg zijn.

Daarom heeft de Franse telecomwaakhond bepaald dat de verkoop van de iPhone 12 in Frankrijk per direct gestaakt moet worden. Daarnaast heeft het Apple twee weken de tijd gegeven om het probleem in de reeds verkochte iPhone 12 op te lossen. Dat zou dus met een software update geregeld kunnen worden. Gebeurt dat niet, dan dreigt de ANFR met een verplichte terugroepactie.



Apple is echter van mening dat de Franse metingen niet kloppen. De fabrikant zegt te beschikken over onafhankelijke testrapporten waaruit blijkt dat de iPhone 12 niet te veel straling produceert. Ondanks deze overtuiging haalt Apple de iPhone 12 vooralsnog wel uit de handel. Vooralsnog zijn er geen signalen dat Apple het toestel ook in andere Europese landen uit de winkels haalt.

Omdat het een door de Franse waakhond geconstateerde overtreding van een Europese stralingslimiet betreft, zou je wel mogen verwachten dat dit ook gevolgen heeft in alle Europese landen. Wellicht wachten die nog even de actie van Apple af. Als het probleem inderdaad met een software-update verholpen kan worden, dan zal Apple die ongetwijfeld in heel Europa uitrollen.