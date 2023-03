Apple Music lanceert app voor klassieke muziek

Ooit, toen we nog CD’s kochten, maakte een collega mij erop attent dat pop en rock in de muziek business bij lange na niet de meest populaire, en lucratieve, genres waren. Wereldwijd werd veel meer klassieke muziek gemaakt, gekocht en geluisterd. Of dat nu, meer dan 30 jaar later, nog steeds zo is? Dat weet ik niet. Feit is wel dat Apple gisteren een speciale app voor liefhebbers van klassieke muziek gelanceerd heeft: Apple Music Classical.

Klassieke muziek

Aangezien vrijwel alles wat Apple doet een succes wordt, of toch in ieder geval veel geld oplevert, mag je er dus gevoeglijk van uitgaan dat klassieke muziek ook in de 21e eeuw nog steeds een lucratieve business is. En daar wil Apple nu dus ook op meeliften. Apple Music had al een speciale sectie voor klassieke muziek, maar nu krijgen liefhebbers van deze muziek dus een eigen app.

Apple Music Classical komt 28 maart beschikbaar, maar liefhebbers kunnen de app wel alvast bestellen in de App Store. Het gebruik van de app is gratis, maar je moet wel een abonnement hebben op Apple Music.