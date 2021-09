Apple stapt in de klassieke muziekstreaming

Met de aangekondigde overname van Primephonic wil Apple de liefhebbers van klassieke muziek met een Apple Music abonnement een uitgebreider repertoire bieden. En, als dat even kan natuurlijk, uiteindelijk nog meer liefhebbers van klassiek overhalen om voor Apple Music te kiezen. De fabrikant ontwikkelt daarvoor de komende maanden een aparte Apple Music app.

Primephonic offline, nieuwe app komt in 2022

Over enkele dagen, op 7 september, zal de bestaande streaming service van Primephonic definitief offline gaan en het platform accepteert sinds de bekendmaking van de overname ook al geen nieuwe abonnees meer. Sterker nog, de app is zowel in de App Store als ook in Google Play al niet meer te vinden.

De komst van de nieuwe streaming app voor klassieke muziek binnen Apple Music zal daarna dus nog de nodige maanden op zich laten wachten. Volgens Apple, maar dat zal niemand verbazen, biedt de nieuwe app straks veel meer mogelijkheden en kwaliteit. De basis voor die nieuwe app blijft overigens de gebruikersinterface van Primephonic, en dan aangevuld met nieuwe en betere functies.