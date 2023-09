iOS 17: dit is er nieuw in de Apple-update

Apple heeft gisteravond zijn nieuwe toestellen aangekondigd, iPhone 15. Die gaan gepaard met een update van het besturingssysteem van iPhone. iOS komt ook naar andere iPhones en de uitrol start op maandag 18 september. Dit is er nieuw.

iOS 17 iOS 17 komt onder andere met nieuwe contactafbeeldingen voor wanneer iemand je belt: je kunt deze ook aanpassen. Het is een mooie fullscreen weergave van iemand, waarbij je kunt kiezen voor het weergeven van hun foto of hun Memoji. Je kunt daarbij zelf nog het lettertype en de kleuren van het lettertype aanpassen. Ook kun je sneller contactgegevens uitwisselen met NameDrop, door je telefoon even heel dichtbij die van iemand anders te houden. Over AirDrop is er ook iets nieuws te melden, want je kunt nu ook grote bestanden versturen via iCloud, zolang allebei de personen (verzender en ontvanger) maar op hun iCloud-accounts zijn ingelogd. Een directe transcriptie via Live Voicemail. Live Voicemail maakt een transcriptie van een voicemailbericht. Hierdoor kun je zelf bedenken of je dat een telefoongesprek waard vindt of je toch liever een berichtje stuurt. En over bellen gesproken: FaceTime krijgt nu de optie om een videobericht of audiobericht op te nemen, mocht iemand geen mogelijkheid hebben om je FaceTime-oproep te beantwoorden. Neemt iemand wel op, dan is het nieuw dat je ook gebaren kunt gebruiken om iconen te sturen in de oproep, bijvoorbeeld door een hartgebaar te maken.



Live Stickers Iets anders nieuws zijn Live Stickers, waarmee je in de Berichten-app onderwerpen uit foto’s kunt halen en er herbruikbare stickers van kunt maken. Je kunt ze ook van glitter en een leuke outline voorzien. Ook is het nieuw dat je via check-in automatisch mensen een melding kunt sturen wanneer je ergens bent aangekomen. Handig als je bijvoorbeeld op een festival of in een café hebt afgesproken: je weet dan dat iemand is gearriveerd. Ook fijn voor bijvoorbeeld kinderen die ergens naartoe gaan: de ouders kunnen een melding krijgen dat het kind is gearriveerd. Dankzij StandBy kun je je iPhone van een widget naar keuze voorzien die wordt weergegeven als je hem niet gebruikt en hij in standby-modus is. Handig als je hem bijvoorbeeld oplaadt via Qi of MagSafe en hij horizontaal in een standaard staat: hij kan dan fungeren als een soort wekker of een soort Nest Hub. Bij sommige telefoons staat het constant aan, maar bij andere kun je het oproepen door op het scherm te tikken, waarna het ook na enige tijd weer verdwijnt. Over wekkers gesproken: als je Siri wil wekken, dan hoef je niet meer Hey Siri te zeggen, je kunt alleen Siri zeggen en ze luistert naar je.



Verbeterd toetsenbord In het toetsenbord van Apple wordt AI gestopt om te zorgen dat je een betere autocorrect hebt en je tekstadives krijgt waarbij het apparaat probeert te voorspellen wat je wil gaan typen. Nieuw is ook de dagboek-app, waar al geruchten over gingen. Op die manier kun je je gedachten en gevoelens op een rij zetten en Apple wil graag dat je daarmee aan je geestelijke gezondheid werkt. In de Health-app zie je ook een nieuwe functie om je hersenspinsels achter te laten. Webbrowser Safari krijgt nu privé-browsesessies die op slot gaan als de telefoon niet wordt gebruikt. Zo hoef je niet bezorgd te zijn over wat je nog geopend hebt op je telefoon als je even wegloopt. Ook komt er een melding aan voor als iemand mogelijk een naaktfoto naar je staat, zodat je zelf kunt kiezen of je dat wil bekijken of niet. Wil je met iemand je wachtwoord delen, dan kun je dat doen door de iCloud Keychain, waarbij iedereen in een groep de wachtwoorden kan aanpassen en toevoegen. Handig als je bijvoorbeeld wifi of een gezamenlijk Netflix-account deelt met huisgenoten. Voor kinderen is er ook wat nieuws, namelijk Screen Distance, een melding die komt als je met je neus te dicht op je scherm zit. En te dicht op je scherm is dichterbij dan 30 centimeter. Tot slot krijgt Maps offline ondersteuning, waardoor je offline kaarten kunt downloaden. Google Maps kan dat al vele jaren, dus dit is een kwestie van beter laat dan nooit. Apple Music krijgt playlists waaraan je samen kunt werken met anderen om samen muziek te luisteren. 18 september kun je het zelf ervaren, dan verschijnt iOS 17 wereldwijd op iPhones.