​Apple kondigt iPhone 15 aan: mét USB-C en titanium

Qua draadloze opties biedt de smartphone draadloze technologie in de vorm van ultrawideband op zijn tweede generatie chip. Hierdoor kan het toestel connectie maken met andere apparaten die drie keer verder weg zijn dan de vorige iPhone. Ook kun je jezelf beter lokaliseren, zodat je beter kunt navigeren. Nieuw is ook de mogelijkheid om achtergrondgeluid weg te filteren wanneer je aan het bellen bent.

De nieuwe telefoon heeft onder andere een 48 megapixel-camera en een extra stevige keramische laag waardoor het volgens Apple een telefoon is waar je langer mee doet dan met welke telefoon dan ook. Apple belooft een batterijduur van een hele dag. Ga je voor de 15 Plus, dan is dat zelfs langer, hoewel Apple niet zegt hoe lang. Er is daarnaast een Dynamic Island beschikbaar op de gewone versie, in tegenstelling tot de iPhone 14 waarbij alleen de Pro deze optie had.

Road Side Assistance

Wil je bellen in een noodsituatie maar heb je geen bereik, dan kon je natuurlijk al de Emergency SOS-optie gebruiken (die ook in Nederland beschikbaar is), maar nieuw is dat als je panne hebt met de auto, je het aan de kant van de weg kunt gebruiken: Road Side Assistance heet het, en hij helpt je bij een satelliet in de buurt te komen voor hulp. In de VS werkt Apple hiervoor samen met een ander bedrijf, dus dat is waarschijnlijk wel nodig als het ook in andere landen wil lanceren.

MagSafe is aanwezig op de nieuwe iPhone, waardoor je dankzij een magneet makkelijk een oplader aan het apparaat kunt bevestigen. Net als bij de ook zojuist aangekondigde Watch 9 is er FineWoven gebruikt voor de versie die normaliter leer zou zijn: dat maakt de telefoons aanzienlijk duurzamer.

Het nieuwe toestel maakt gebruik van een A16-chip en het scherm is 6,1 inch OLED Super Retina met ondersteuning voor Dolby Vision in 1.600 nits. 2.000 nits is ook een optie, bijvoorbeeld als je buiten loopt.

iPhone 15 verschijnt vanaf 799 euro voor 128GB en iPhone 15 Plus start vanaf 899 dollar voor 128 GB. iPhone 15 en 15 Plus verschijnen in de kleuren roze, geel, groen, blauw en zwart.