Spotify HiFi kost waarschijnlijk 4 tot 5 euro extra per maand

Spotify heeft ons er lang op laten wachten, maar het schijnt nu echt te komen met Hi-Fi. Officiële informatie is dit niet, maar we denken dat de betere audiokwaliteit dit jaar zijn debuut maakt. Dat mag ook wel, want het wordt al jaren beloofd.

Spotify HiFi

Waar Apple Music al jaren lossless en ruimtelijke audio aanbiedt, hebben Spotify-gebruikers dat geluk niet. De Scandinavische streamingdienst is hierdoor zelfs luisteraars verloren. Logisch: als je een mooie nieuwe hoofdtelefoon of speaker hebt, dan wil je die ook gebruiken met de best mogelijke audio, zeker als die hiervoor gemaakt is. Om die reden zijn al veel mensen overgestapt van Spotify naar Apple Music en Amazon Music.

Spotify Hi-Fi werd in 2021 al beloofd, maar daarna werd het heel erg stil. Natuurlijk blijft Spotify zeggen dat het wel komt, maar na zoveel jaar begint het gênante vormen aan te nemen. Niemand begrijpt waarom het zoveel tijd in beslag neemt, en Spotify is hier zelf ook niet open over. Waarschijnlijk heeft het te maken met kosten. Apple Music-gebruikers hebben niet alle voordelen van Spotify, zoals het verregaande aanraden van nieuwe muziek en het maken van persoonlijke playlists. Maar ze hebben wel de beste audiokwaliteit die een streamingdienst biedt, zonder dat ze daarvoor extra hoeven te betalen.

Betere audiokwaliteit tegen een prijs

Kijkend naar het nieuws dat nu de ronde doet, namelijk het gerucht (via Bloomberg) dat Spotify Hi-Fi nog eens 4 of 5 euro extra zal kosten bovenop de Premium-prijs van 10,99 euro, maakt het niet alleen in één keer veel prijziger, het lijkt vergeleken bij Apple Music ook niet zo slim om het duurder te maken. Plus, Spotify is net een euro duurder geworden, en daarmee zou het alweer duurder worden -al is dat uiteraard alleen het geval voor de muziekliefhebbers die graag de beste audiokwaliteit kiezen-.

Er is ook goed nieuws, want deze extra zou nog met extra extra’s komen. Zo kun je afspeellijsten maken voor een latere datum, evenementen en er zou op basis van voorspellingen zelfs een playlist kunnen worden gemaakt. We zijn benieuwd wat dit alles precies inhoudt. Maar we zijn nog veel benieuwder wanneer het komt. We hebben inmiddels al veel te lang gewacht: en sommigen hebben zelfs al besloten niet meer te wachten. De streamingdienst heeft waarschijnlijk geluk dat mensen hun hele muzikale leven in de streamingdienst hebben gestoken met allerlei playlists, want anders was het waarschijnlijk al meer gebruikers kwijt geweest, nu er steeds betere middelen komen om audio af te spelen.