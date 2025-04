Spotify wordt duurder: soms wel 4 euro per maand extra

Streamingdienst Spotify kende jarenlang luisterplezier zonder prijsverhogingen, maar sinds de zomer van 2023 heeft het de smaak te pakken. Nu ook weer: zonder dat er voor jou als gebruiker iets extra wordt geboden, gaat de prijs omhoog. Voor sommige mensen is dit wel 4 euro per maand.

Meer betalen voor muziekstreaming

Per mei wordt Spotify voor alle gebruikers duurder, behalve uiteraard de gratis gebruikers. Het Individueel-abonnement kost straks 12,99 euro per maand en dat is 2 euro duurder dan voorheen. Duo kost straks 17,99 euro per maand en dat is 3 euro duurder dan voorheen. Dan is er ook nog Familie dat het meest stijgt 21,99 euro kost het straks en dat is 4 euro duurder dan voorheen. Studenten hebben ook een financiële tegenvaller, maar dat is maar 1 euro per maand, waardoor hun Spotify-abonnement op 6,99 euro uitkomt per mei.

Bij veel andere streamingdiensten zijn de prijzen lager, al gaat het wel vaak om een of twee euro. Wel biedt Apple Music bijvoorbeeld meer, door je toegang te geven tot lossless audio, dus een betere audiokwaliteit. Toch wel fijn als je dure oordopjes of een luxe hoofdtelefoon hebt gekocht. Daarnaast is er natuurlijk Deezer, maar ook YouTube Music. Die laatste hebben veel mensen al gratis omdat ze een YouTube Premium-account gebruiken. Het is de vraag hoe mensen reageren op deze prijsstijging van Spotify, vooral omdat er verder weinig nieuws voor terug wordt gegeven. De eerste reacties zijn in ieder geval niet al te positief.